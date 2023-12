Tomingas muredest tiirus: läbitud muutused ei luba praegu kiiremini lasta

Laskesuusatamise MK-sari jätkub sel nädalavahetusel Austrias Hochfilzenis. Esimeste võistlustena on reedel kavas sprindidistantsid, kus rajal on ka Tuuli Tomingas.

Kuigi Tuuli Tomingas ei teinud Östersundi MK-etapil ühtki supersõitu, asub ta MK-sarja üldarvestuses 24. kohal. Koht 25 hulgas tagab kindla pääsu ka ühisstardist sõitudesse, millest esimene peetakse järgmine nädal Šveitsis.

Hooaja alguses ütlesingi, et olen rahul siis, kui olen automaatselt massis. Kohalisi eesmärke on sellel spordialal endale seada: paratamatult mängivad teinekord rolli suusad, siis on püssiga mingi jama. Pigem olen rahul siis, kui suudan iseennast realiseerida," rääkis Tomingas.

Ent stabiilsuse taustal on suviste vigastuste tõttu endiselt probleemiks laskekiirus, kus Tomingas kaotab väärtuslikke sekundeid.

"Suve alguses ma ei saanud operatsioonist taastudes relvaga normaalselt lasta ja kui lõpuks sain, oli see kõik nii ebamugav, õlg ei olnud elastne ja ma ei saanud normaalselt püssi õlga panna. Kui lõpuks sain, tuli mulle matile toetuvale küünarnukile bursiit, jälle ei saanud normaalselt lasta," selgitas Tomingas.

"Septembris vahetasin relvakaba vana, varem pragusid täis olnud kaba vastu. Indrek [Tobreluts] lihtsalt liimis kõik praod kinni ja tegi selliseks, et ei tohiks mingi vopsu järel katki minna. Nüüd olen vana kaba juures tagasi. Kõik need muutused, ebakindlus ei luba mul praegu kiiremini lasta," tõdes ta.

Reedel sõidetakse Hochfilzenis sprindivõistlused. ETV otseülekanded algavad kell 12.15 ja 15.15.