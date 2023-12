Florast lahkus veel kolm mängijat

FC Flora kasvandik ja varemgi pikalt klubi esindusmeeskonda kuulunud äärekaitsja Ken Kallaste kandis rohevalget särki neljal viimasel hooajal, mida kroonisid kolm Eesti meistritiitlit. Kallaste nimel on Premium Liigas 337 mängu ja 34 väravat.

"Ken on alati andnud endast kõik, võib-olla kohati rohkemgi, kui keha seda võimaldanud on. Hindame kõrgelt tema kirglikkust ja emotsiooni, mis ta meie mängu ja riietusruumi tõi," ütles FC Flora spordidirektor Norbert Hurt klubi kodulehe vahendusel. Kallaste tõi välja, et otsus oli klubipoolne. "Tänan nelja eduka aasta eest ja eks väljakutel näeme," lisas ta.

Tartu JK Tammeka kasvandikust keskpoolkaitsja Mihkel Järviste kuulus FC Flora koosseisu kahel viimasel hooajal ning võitis selle aja jooksul kaks Eesti meistritiitlit. Premium Liigas on tema arvel 150 mängu ja kaheksa väravat.

"Mihkel on mängija, kes seab meeskonna esikohale; mängija, keda saab usaldada ja kellele toetuda. Järgmise sammu tegemiseks vajab ta keskkonda, kus on suuremas rollis. Seetõttu näeme, et tal on mõistlik edasi liikuda," kiitis Hurt.

Samuti JK Tammekast tuule tiibadesse saanud edurivimees Sten Reinkort oli FC Flora mängija kolmel viimasel aastal, kandes nii mullu kui lõppenud hooaja teisel poolel laenulepingu alusel FC Kuressaare särki. Premium Liigas on Reinkort osalenud 163 kohtumises ja kõmmutanud 40 väravat.

"Sten Reinkortil ei õnnestunud FC Flora põhiründajaks murda, mistõttu on ta kahel korral käinud laenul. Ta on kõva võitleja ja sihikindel mängijal, kes on igal treeningul andnud endast kõik," sõnas Hurt.

Lisaks Kallastele, Järvistele ja Reinkortile on lõppenud hooaja järel Florast lahkunud veel peatreener Jürgen Henn ja poolkaitsja Henrik Ojamaa, kes kannab järgmisel hooajal Paide Linnameeskonna särki. Vigastuste tõttu tegid spordiga lõpparve keskkaitsja Henrik Pürg ja väravavaht Ingmar Krister Paplavskis.