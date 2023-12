Floraga meistriks kroonitud Ojamaa tõmbab selga Paide särgi

32-aastasel Ojamaal on selja taga värvikas väliskarjäär, ta on esindanud Inglismaa, Saksamaa, Hollandi, Soome, Šotimaa, Poola, Norra, Austria ja Horvaatia klubisid, vahendab klubi kodulehekülg.

"Paide Linnameeskonnal on selge ja ambitsioonikas visioon ning eesmärgid eelseisvateks aastateks. Mul on väga hea meel saada osaks neist plaanidest," lausus Ojamaa pressiteate vahendusel.

"Minu jaoks oli oluline, et Linnameeskond soovis mind väga oma ridadesse ja astus selle nimel konkreetseid samme. Kindlasti on huvitav mängida koos vennaga ühes meeskonnas kõrgete eesmärkide nimel. Ootan juba, et saaks Paide Linnameeskonna särgi selga tõmmata ja fännidele ning klubile positiivseid emotsioone pakkuda."

Spordidirektor Gert Kams: "Meil on Henriku liitumise üle äärmiselt hea meel. Arvestades meie klubi ambitsioone, saab Henrik olema oluline nurgakivi meie plaanide vundamendis ning tähtsa rolli kandja ühiste eesmärkide poole pürgimisel. Henrik lisab meie mänguplaani erinevaid võimalusi: kavalust, osavust ning otsustavust. Lisaks toob ta meie klubisse juurde võitjamentaliteeti ning hindamatu väärtusega kogemusi."

2007. aastal 16-aastasena toonase Inglismaa kõrgliigaklubi Derby County akadeemiaga liitunud Ojamaa suur läbimurre klubijalgpallis tuli Šotimaa kõrgliigas Motherwelli ridades, millele järgnes üleminek Varssavi Legiasse. 2014. aastal krooniti Ojamaa Legiaga Poola meistriks.

2021. aastal naases Ojamaa kodumaale, aidates FC Flora samal aastal UEFA konverentsiliigas alagrupiturniirile ning võites Floraga meistritiitli nii 2022. kui ka 2023. aastal.

Eesti rahvuskoondises debüteeris Ojamaa 2012. aasta maikuises maavõistlusmängus Horvaatiaga, oma esimese ja seni ainsa koondisevärava lõi ta 2018. aasta 2:0 võidumängus Leedu üle.

Ojamaa särginumbriks Linnameeskonnas saab 8.