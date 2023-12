Flora nimetas peatreeneriks Norbert Hurda

"Mul on hea meel, et FC Flora pakub mulle järjekordselt võimalust töötada peatreenerina," vahendab Flora ka aastatel 2013-16 klubi peatreenerina tegutsenud Hurda sõnu.

"Teadsin, et ühel päeval see aeg tuleb, kus ma jälle igapäevaselt treenerina töötan. Seetõttu olen väga tänulik, et mul on olnud võimalus spordidirektori tööga paralleelselt erinevate koondiste juures treenerina ametis olla. Lõpuks on treeneritöö ikkagi hariduselt minu eriala ja valdkond, kus ennast kõige kodusemalt tunnen," lisas Hurt.

"Praeguses rollis on mul õnnestunud näha erinevate treenerite tegevust väga lähedalt, olen saanud palju õppida ja ideid kõrva taha panna. Spordidirektorina olen pannud palju energiat ka noortetöö arendamisele, mistõttu on meil nüüd lihtsam klubi esindusmeeskonda ja noortetööd omavahel siduda. Siit edasi keskendun peatreeneri tööle, spordidirektori ametikoht jääb esialgu täitmata," ütles Hurt.

Hurt aitas Flora 2015. aastal Eesti meistriks, seejärel töötas ta FC Flora spordidirektorina, juhendas Eesti noortekoondisi ning oli Eesti meeste koondise abitreener. Ühes Flora peatreeneriks saamisega lahkub Hurt Eesti meeste jalgpallikoondise abitreeneri ja klubi spordidirektori ametikohalt.