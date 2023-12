Vittozzi: tipus olemise võtmesõnaks on lasketäpsus

"Treenisime nagu tavaliselt ja ei katsetanud midagi erilist. Samas arutasime, et peaksime rohkem tähelepanu pöörama täpsusele, et olla tipus igas sõidus. Lasketäpsus on võtmesõna, et alati tipus olla. Loomulikult ka hea vorm, aga kui sa lased väga hästi ja sul on hea tabavus, siis on seda lihtsam teha. Töötasime tavapäraselt ja ei midagi erilist, aga võtsime fookuse lasketäpsusele," rääkis 28-aastane itaallanna Östersundis ERR-ile.

Vitozzi sõnul on MK-sarjas igal hooajal väga tugev konkurents. "Tase on väga kõrge ja sa pead olema parim. See on väga raske, sest iga naine töötab suvel kõvasti. Samas ma ise tunnen ennast nüüd hästi ja enesekindlalt," kinnitas ta.

Vittozzi tegi eelmisel pühapäeval toimunud individuaaldistantsil omamoodi ajalugu, kui edestas sakslannat Franziska Preussi 0,1 sekundiga ning võttis MK-sarja aegade napima võidu. Tänavu peab itaallanna oma suurimateks konkurentideks Hanna ja Elvira Öbergi ning prantslannasid. "Laskesuusatamine on täis üllatusi ja me ei tea kunagi," lisas ta samas.