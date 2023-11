Hanna-Brita Kaasik MK-debüüdist: tunnen end juba päris mugavalt

"Muidugi oli närv sees! Ma oleksin imelik inimene, kui poleks närvi sees olnud. Aga tundsin ka põnevust. Kõik on uus ja põnev," võttis Kaasik oma MK-debüüdi kokku.

24-aastane Kaasik jõudis suusatamise juurde 2009. aastal, kuid laskesuusatamisega hakkas ta tegelema alles eelmisel aastal. "Need on ikkagi erinevad alad. Mul on hea toakaaslane Susan (Külm - toim), kes mulle kõik ette-taha ära räägib, mis ma tegema pean ja kus pean olema," tunnustas Kaasik koondisekaaslast.

"Mul on nii hea ja toetav tiim, et tegelikult tunnen end juba päris mugavalt. Loomulikult on häid ja halbu päevi. Täna (pühapäeval - toim) oli lasketiirus pigem halb päev, aga vaikselt hakkab tulema!", lisas Kaasik.