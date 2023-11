Laskesuusahooaeg algas rootslaste võiduga, Eesti 14.

Rootsi duo edestas teiseks tulnud Norrat (Sturla Holm Lägreid ja Juni Arnekleiv) 13,8 sekundiga (0+6). Kolmandaks tuli kahel trahviringil käinud Prantsusmaa (Fabien Claude ja Julia Simon), kes ületas finišijoone võitjast 42,2 sekundit hiljem (2+12). Esiviisikusse mahtusid veel ka Sloveenia (+47,4; 0+5) ja Austria (+56,9; 0+10).

Rene Zahkna ja Regina Ermits lõpetasid 24 võistkonna konkurentsis 14. kohal, kaotades Rootsile minuti ja 43 sekundiga (0+7). Eesti avavahetust sõitnud Zahkna läbis lamadestiiru puhtalt ja kasutas püstitiirus ühte varupadrunit. Zahkna andis teatepulga üle Regina Ermitsale kaheksandalt kohalt. Ermits läbis oma avavahetuse eksimusteta, kuid saatis Zahkna uuesti rajale 11. kohal.

Zahknal oli teises vahetuses probleeme laskmisega. Lamadestiirus pidi ta kasutama kolme ja püstitiirus kahte varupadrunit. Ermits kasutas oma viimases vahetuses ühte varupadrunit.

Laskesuusatamise MK-etapp Östersundis jätkub laupäeva pärastlõunal segateatesõiduga. ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet kell 15.50.

What a performance in front of their home crowd by Hanna Oeberg and @SebbeSamuelsson to win the Single Mixed Relay in Oestersund #biathlon pic.twitter.com/LrWbWUrUry