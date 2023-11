Üleminutite värav jättis Levadia tiitlišansid ellu

Esimese poolaja ainsa värava lõi 34. minutil Levadia ründaja Mollo Bessala, kes lükkas võrku Michael Schjonning-Larseni äärelt tulnud madala söödu. Veidi enne poolaja lõppu ei suutnud Flora ründaja Mark Anders Lepik mõnelt meetrilt palli väravasse saata ja nii lõppes esimene kolmveerandtund Levadia 1:0 võiduga.

Kohe pärast vaheajalt naasmist tabas Ken Kallaste pealöök posti, aga Flora jõudis viigiväravani 70. minutil, kui Martin Milleri algatatud ilusa rünnaku realiseeris väravaks Henrik Ojamaa.

Floral oli meistritiitel juba pihkude vahel, aga viiendal üleminutil andis Edgar Tur tsenderduse, mille Burama Fomba peaga väravasse lõi. Mali jalgpalluri tabamus tähendas, et meistritiitli saatus otsustatakse siiski viimases voorus.

Viimase vooru eel on Floral 78 ja Levadial 76 punkti. Flora võõrustab Nõmme Kaljut ja Levadia sõidab külla Paide Linnameeskonnale. Võrdsed punktid annaks esikoha Levadiale.

Enne mängu:

Premium liiga hooaja esimeses omavahelises mängus sai Levadia aprillis teise poolaja väravatest 2:0 võidu, nii juuni lõpus kui septembri alguses mängiti viiki. Levadia võidu korral väheneks vahe kahele punktile ning liiga meister selguks viimases voorus. Florale piisab täna punktist.

"Meil on kohustus teha hea mäng. Mitte lihtsalt võita, aga ka näidata, mis meeskond me oleme!" kommenteeris mängu eel Levadia peatreener Curro Torres.

"Oleme praegu natuke parema energiaga meeskond. Meil on väga palju huvitavaid mängijaid, kes suudavad väljakul luua ohtlikke võimalusi. Meil on noored, tahet tõestada ja ma loodan, et see saab meie jaoks otsustavaks. Peame selle mängu võitma. Kõik tahavad seda teha, et tiitlilootust elus hoida. Tagaajaja rollis on tavaliselt lihtsam olla. See pole meie jaoks lisasurve, vaid annab pigem kõvasti juurde," sõnas laupäevasel pressikonverentsil Levadia kaitsja Rasmus Peetson.

"Võistkonnad ju teavad üksteist ja teavad mängijaid. Sellepärast loeb ka vahel selline individuaalne meisterlikkus, loeb mõni standard. Taktikaliselt ei ole alati lihtne üllatada üksteist. Lihtsalt sõltub sellest, kes suudab oma mängu paremini mängida. Loomulikult karakter ja tahe on alati ka Levadiaga oluline," märkis Flora peatreener Jürgen Henn.

Kui Levadia saab kohtumisele minna mõne erandiga parimas rivistuses, selgub Flora koosseisu puhul mitmete mängijate osalemine alles pühapäeval. Kaitseliinis on jätkuvalt Floral palju puudujaid, kõrvale jääb kindlasti vigastada saanud Konstantin Vassiljev ja mängukeeldu kandev Rauno Alliku.

"Neid vigastusi ei ole mõtet eriti taga nutta. Tuleb leida lahendused. See on treenerite ja mängijate töö sellistes olukordades - neist on vaja välja tulla," sõnas Henn.

Algselt A. Le Coq Arenale planeeritud mäng toimub Sportland Arenal muruväljaku seisukorra tõttu ning pühapäevase mängu ja Eesti meeste koondise eelseisva kohtumise kvaliteeti arvestades.