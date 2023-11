Kaleviga viigistanud Nõmme Kalju jääb ka tänavu medalita

Koduse jalgpalli Premium liiga eelviimases mänguvoorus leppisid Tallinna Kalev ja Nõmme Kalju pühapäeval 1:1 viiki. Ühtlasi tähendab see, et Kaljul kadus võimalus pronksmedalite nimel võidelda.

Pühapäevase kohtumise väravad löödi esimese 20 minuti jooksul: esmalt viis Promise David peaga Nikita Ivanovi nurgalöögi järel Kalju juhtima, veerand tundi hiljem realiseeris Tristan Teeväli Giannis Tsivelekidise vea järel penalti ja tõi tabloole mängu lõpuni kehtima jäänud viigiseisu.

Sealjuures teenis Kalju vaid pool minutit pärast mängu avavilet penalti, aga Alex Matthias Tamme löögi tõrjus Kalevi väravavaht Oskari Forsman.

Kui juba pikemat aega oli selge, et kullale heitlevad FC Flora ja FCI Levadia, on sügisel nende selja taga käinud pingeline pronksiheitlus. Et Kalju ei suutnud pühapäeval võita, tähendab see, et neil ei õnnestu viimases voorus enam medalile mängida. Kalju lõpetas nii 2020., 2021. kui 2022. aastal Premium liiga hooaja neljanda kohaga.

Kolmandal kohal oleval Paidel on koos 50 punkti, Kalev on neljandana kogunud 50 ja Kalju viiendana 48 punkti. Ühe mängu vähem pidanud ja pühapäeval Tartu Tammekaga kohtuval Pärnu Vaprusel on 45 silma. Viimases voorus võõrustab Kalev Narva Transi, Kalju mängib Floraga ja Paide Levadiaga. Pärnu lõpetab hooaja mänguga Kuressaare vastu.