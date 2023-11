EJL lükkas Levadia protesti tagasi, aga tunnistas kohtunike eksimust

FCI Levadia tõi oma kirjas välja kaks olukorda: värava tühistamine ja teisele poolajale antud lisaminutite arv.

Jalgpalliliidu peadirektor Tõnu Sirel vastas kõigile Levadia esitatud küsimustele kirja teel reedel. Sirel selgitas, et EJL-is tegeleb kohtunike hindamisega ja nende poolt vastu võetud otsuste analüüsimisega kohtunike osakond, tehes vajadusel koostööd kohtunike komisjoniga. 1. novembril 2023 toimunud Tallinna FCI Levadia - Pärnu JK Vaprus mängu kohtuniketööd on kohtunike osakond analüüsinud.

Kohtunike osakonna analüüsist selgub, et 1. novembril toimunud Tallinna FCI Levadia - Pärnu JK Vaprus mängu esimesel poolajal tühistasid kohtunikud ekslikult FCI Levadia löödud värava. Pall tabas väravale eelnenud olukorras FCI Levadia mängija Rasmus Peetsoni kätt pigem juhuslikult kui et tegu oli käega mängu rikkumisega ning kuna Peetson ei löönud väravat, vaid värava lõi teine mängija, siis ei ole oodatud käega mängu rikkumise fikseerimine. Videokohtunik aga eksis reeglite tõlgendamisel.

Mis puudutab väljakukohtuniku poolt ekraani ees olukorra ülevaatamist, siis väravale eelnenud käega mäng on faktil põhinev olukord ehk ei oma tähtsust, mis asendis on mängija käsi palliga kokkupuutel ning väljakukohtunik ei pea minema ekraanilt olukorda üle vaatama. Samasugused faktilised ehk tõlgendamist mittevajavad olukorrad on näiteks osad suluseisu rikkumised või mänguväljaku piirjoontest tulenevad olukorrad (pall selgelt enne väravat mängust väljas) või siis penalti olukorrad, kus küsimuse all on rikkumise asukoht (väljaspool/seespool karistusala).

Seoses teisele poolajale lisatud minutitega selgitab kohtunike osakond, et videokohtunike ruumis on spetsiaalne kell, millega mõõdetakse tehnilisi mängu seisakuid, nt kui tuleb arst väljakule, kui toimuvad vahetused jms. Keerulisem on mõõta neid olukordi, kus keegi taktikaliselt viivitab mänguaega. Videokohtunike ruumist läks väljakukohtunikule sisend, et tehniliste seisakute eest tuleks lisada teisele poolajal kaks minutit. Kohtunike osakonna hinnangul oli lisaks videokohtunike ruumist tulevale infole lähtuvalt väljakul toimuvast oodatud sellele mängule veel ühe minuti lisamine ehk hindame, et optimaalne lahendus olnuks kolm lisaminutit. Lisaminutid ei taasta kunagi täielikult aega, mis seisakutele või viivitamisele kulus, vaid kompenseerib seda aega. Kui tahta igas mängus täielikult taastada seisakutele või viivitamisele kuluvat aega, siis tuleks lisaminuteid palju rohkem kui maailma jalgpallis seni on tavaks olnud ja see oleks teistsugune mäng.

EJL-is annab kohtunikele nende esituste eest tagasisidet ja otsustab võimalike sanktsioonide määramise kohtunike komisjon. Antud juhtumit arutab kohtunike komisjon. Premium liiga juhendi punktis 71.1c on juttu "mängureeglite jämedast rikkumisest". EJL selgitas oma vastuses, et eksimus käega mängu fikseerimisel ei ole mängureeglite jäme rikkumine, vaid kohtunike poolt langetatud faktiline

otsus. Juhendi punkt 71.2 järgi ei saa protesti esitada kohtuniku poolt langetatud faktiliste otsuste vastu.

Kuna tegemist oli kohtuniku poolt langetatud faktilise otsusega, siis tagastas EJL protesti ja kautsjoni.