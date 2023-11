Henn tiitlilahingu eel: meeskond pigem ootab mängu kui tunneb pinget

Tiitlikaitjsat FC Florat lahutab klubi ajaloo 15. meistritiitlist üks kohtumine, antud juhul võit neljandat kohta jahtiva Nõmme Kalju üle. Liigatabelis on edu Levadia ees kaks punkti ning juhul kui Levadia oma laupäevase kohtumise võidab, siis Flora endale viiki ega kaotust lubada ei saa.

"Mulle tundub, et meeskond on sellise positiivse ootusärevusega treeninud," sõnas Flora peatreener Jürgen Henn ERR-ile. "Ühtpidi ootavad kõik, et saaks hooajale joone alla tõmmata, teistpidi on suur samm teha. Aga mulle meeldib, kuidas meeskond pigem ootab seda mängu, kui et tuntakse ärevust või pinget. Nagu Henrik [Ojamaa] siin pressikonverentsil ütles, et mängijad tõesti naudivad ka sellist pinget, mis sellega kaasneb. Meeskond ootab seda mängu."

Sel hooajal on Flora ja Kalju omavahelistest kohtumistest üks lõppenud rohevalgete võiduga, kaks aga viigiga.

"Tean, et treeneritelt oodatakse, et kõik vastused laupäevase osas on olemas, aga aasta on näidanud, et kõik mängud võivad olla nii erinevad, väga dramaatilised," jätkas Henn. "Meie mängime kindlasti võidule. Kalju omale sarnaselt on ikkagi meie jaoks tugev vastane, et selles mõttes on kuidas on sellega, kuidas nad viimastel aastatel liigatabelis on olnud, aga meie vastu nad on tulnud motiveeritult ja samamoodi on neil ühtteist mängus. Arvan, et tuleb võrdne lahing."

Teine tiitlipretendent Levadia koduväljakueelisele loota ei saa, kui otsustav mäng toimub Paides. Sealse Linnameeskonnaga on sel hooajal mängitud ühe korra viiki, kuid ülejäänud kaks kohtumist on võitnud Levadia.

"Meeleolud on arvestades olukorda üsnagi head, saame keskenduda ainult oma asjadele. Loodame Kalju peale, Kaljul on väga hea treener ja väga head mängijad. Kõik on võimalik," tõdes Levadia poolkaitsja Mihkel Ainsalu.

Ainsalu sõnul peitub laupäevane suurim katsumus hoopis mujal. "Paide väljak on iseenesest Eesti mõistes on väga korralik ja nagu rääkisin, et ainuke keeruline asi ongi see, et seal on väga väike riietusruum. Väljas ilm on jube külm ja keha valmispanek selles soojakus on üsnagi keeruline," rääkis ta.

Ka Paidel on viimases voorus palju kaalul, kui nemad heitlevad taas pronksi pärast. Praegu on neil kahepunktiline edu Tallinna Kalevi ees, kes laupäeval kohtub Narva Transiga.

"Praegu on kõik meie endi kätes: kui mängu võidame, on meie jaoks kõik kindel," tõdes Paide kapten Andre Frolov. "Keskendume ainult sellele. Muidugi on ka teised matemaatilised võimalused, teistest mängudest olenev, aga see ei ole meie kontrollida. Meie proovime teha seda, mida meie kontrollime ja seda võimalikult hästi teha. Tugev meeskond, soovivad meistritiitlit võita. Nende kätes muidugi kõik pole, aga kindlasti tuleb väga võitluslik ja tempokas mäng."

Laupäeval samaaegselt peetavad neli kohtumist algavad kell 14. ETV2 vahendusel saab kaasa elada FC Flora ja Nõmme Kalju kohtumisele, Levadia ning Paide mängu näeb ERR-i spordiportaalist ja kanalilt ETV+.