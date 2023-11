Jürgen Henn tähtsa mängu eel: vigastusi ei ole mõtet taga nutta

Tallinna tippklubid Flora ja Levadia on viimase pisut enam kui paarikümne aasta vältel jaganud omavahel ära enamuse Eesti meistritiitleid ja erandiks pole ka tänavune hooaeg või viimased paar aastat.

Tänavu on mängitud liigas omavahel kaks korda viiki. Kevadel võitis korra Levadia, kes vajab ka nüüd pühapäeval võitu, et säilitada teoreetiliselt võimalus meistriks tulla - Flora edu Levadia ees on kaks vooru enne hooaja lõppu viis punkti.

"Jah, me peame võitma selle mängu. Kõik tahavad seda teha, et seda tiitlilootust elus hoida. Taga-ajaja rollis on tavaliselt lihtsam olla. Ma ei usu, et mingisugune lisasurve sellest oleks. Pigem annab see meile kõvasti juurde," rääkis Levadia kapten Rasmus Peetson mängueelsel pressikonverentsil.

"Võistkonnad ju teavad üksteist ja teavad mängijaid. Sellepärast loeb ka vahel selline individuaalne meisterlikkus, loeb mõni standard. Taktikaliselt ei ole alati lihtne üllatada üksteist. Lihtsalt sõltub sellest, kes suudab oma mängu paremini mängida. Loomulikult karakter ja tahe on alati ka Levadiaga oluline," märkis Flora peatreener Jürgen Henn.

Kui Levadia saab kohtumisele minna mõne erandiga parimas rivistuses, selgub Flora koosseisu puhul mitmete mängijate osalemine alles pühapäeval. Kaitseliinis on jätkuvalt Floral palju puudujaid, kõrvale jääb kindlasti vigastada saanud Konstantin Vassiljev ja mängukeeldu kandev Rauno Alliku.

"Neid vigastusi ei ole mõtet eriti taga nutta. Tuleb leida lahendused. See on treenerite ja mängijate töö sellistes olukordades - neist on vaja välja tulla," sõnas Henn.

ETV2 ja ERR-i spordiportaal näitavad pühapäevast Premium liiga 35. vooru kohtumist Levadia ja Flora vahel otseülekandes, algusega kell 14.20.