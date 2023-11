Levadia kaotas teist mängu järjest punkte, Flora astus Narvas tiitli lävele

Flora teenis juba esimese 16 minutiga kuus nurgalööki ning haaras kolm minutit hiljem ka teenitud edu, kui Konstantin Vassiljevi täpse söödu järel lahendas üks-üks olukorra osavalt Mark Anders Lepik.

Flora väravavaht Evert Grünvald tõrjus seejärel Transi poolkaitsja Harlin Suareze karistuslöögi, aga 35. minutil nõelas külalismeeskond taas, kui 17-aastane Robert Veering lõi oma karjääri esimese värava Premium liigas.

Kodumeeskond naasis pikalt pausilt hästi; teise poolaja keskel tegi Vladislav Kreida oma karistusala joonel selja tagant Deniss Poljakovile vea ning Tristan Koskor realiseeris 72. minutil penalti. Viigiväravani Trans siiski ei jõudnud ning 89. minutil vormistas Danil Kuraksin mängu lõppskoori.

Tabeliliidri lähim jälitaja Levadia ei suutnud kolmapäeval enamat väravateta viigist Pärnu Vapruse vastu, sealjuures mängiti Heitori punase kaardi tõttu viimased 25 minutit kümnekesi.

Flora võit tähendab, et kaks vooru enne hooaja lõppu on nende edu Levadia ees tabelis viis punkti. Pühapäeval mängivad Levadia ja Flora ETV2 telemängus omavahel.

Enne mängu:

Flora on kaks viimast omavahelist mängu Transiga mõneti üllatuslikult kaotanud. Juuni alguses sai Trans karikafinaalis 2:1 võidu ja augustis oli piirilinna klubi võõral väljakul üle koguni 4:1. Flora ei tohi seekord endale kaotust lubada, sest kolm vooru enne hooaja lõppu on nende edu lähima jälitaja Levadia ees kolm punkti.

"Meie jaoks on praegu iga mäng nagu finaal. Peame eelseisva mängu kindlasti võitma. Eelmised kohtumised Transiga näitasid, et tuleb vaga raske mäng. Teeme kolmapäeval kõik selleks, et mäng võita," rääkis Flora ründaja Sergei Zenjov mängu eel.

Kui Flora paikneb tabeli tipus, siis Trans asub 38 punktiga seitsmendal real. Esikuuikust lahutab neid kuus punkti, aga lähim konkurent FC Kuressaare on neist kõigest kahe silma kaugusel. "Järgmine vastane on meil FC Flora. Siin on kõik lihtne - üks mäng, valmistume selleks hoolikalt, analüüsime ja proovime saavutada positiivse tulemuse. Loodame, et koduväljak ja fännide toetus aitavad meid taas," märkis Transi treener Alexei Eremenko.

Avavile kõlab Narva Kalev-Fama staadionil kell 19.00. Mängu peakohtunik on Kristjan-Eric Lääne, abikohtunikud on Dmitri Vinogradov ja Risto Eelmaa ning neljas kohtunik on Karl Koppel. Videokohtunikena on ametis Tanel Üprus ja Jaan Roos.