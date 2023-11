Levadia esitas kohtunike tegevuse vastu protesti

Levadia kohtus kolmapäeval Premium liiga 34. vooru raames Pärnu Vaprusega. Kohtumine lõppes väravateta viigiga, kuid palju kõneainet pakkus Levadia 38. minutil löödud värav, mille VAR käega mängule viidates tühistas.

Kuna Levadia suurim konkurent ja tabeliliider Tallinna Flora alistas samal päeval Narva Transi 3:1, jääb Levadia kaks vooru enne hooaja lõppu Florast viie punkti kaugusele ehk sisuliselt on tiitel käest libisenud.

Levadia väitis oma reedeses avalduses, et kohtunike tegevus oli kallutatud ning et klubi on sellise suhtumisega ka varemgi silmitsi seisnud.

"Pärast eelmise FCI Levadia mängu sündmusi Pärnu JK Vaprusega on jalgpalliklubi FCI Levadia esitanud protesti mängu teenindanud kohtunike tegevuse vastu. Seoses sellega soovime oma seisukohast jalgpallikogukonda teavitada! Me teame oma tugevusi ja seda, mille kallal peame veel tööd tegema. FCI Levadia lähtub ausa mängu põhimõtetest. Oleme õiglaste printsiipide ja võrdsete tingimuste poolt kõigile Eesti jalgpallipere liikmetele!

FCI Levadia ei seisa esimest korda meistrivõistluste jooksul silmitsi vastuolulise ning kallutatud suhtumisega kohtunike meeskonna poolt. See on viinud punktidest ilmajäämiseni ning selle tulemusena võib see mõjutada kohtade jaotust meistrivõistlustel! Iga klubi kulutab palju raha, aega ning tervist soovitud tulemuse saavutamiseks.

Suure hulga inimeste aastapikkune raske töö, mis võib olla nullitud kohtunike eksimuste tõttu.

Küsimus on, miks see toimub?! FCI Levadia vajab tugevaid, konkurentsivõimelisi klubisid ja tugevat, õiglast meistrivõistlust. Me tahame võrdseid, õiglasi reegleid ning nende tõlgendusi kõigile meistrivõistlustel osalejatele. Parim võitku! See on FCI Levadia jalgpalliklubi, juhtkonna ning mängijate seisukoht!," seisis klubi kodulehel ilmunud avalduses.

Eesti jalgpalliliidu kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik selgitas Delfi Spordile, et kõnealuses mängus tabas pall väravale eelnenud olukorras FCI Levadia mängija Rasmus Peetsoni kätt pigem juhuslikult, kui et tegu oli käega mängu rikkumisega ning kuna Peetson ei löönud väravat, vaid värava lõi teine mängija, siis ei ole oodatud käega mängu rikkumise fikseerimine.

"Videokohtunik aga eksis reeglite tõlgendamisel. Mis puudutab olukorra ülevaatamist väljakukohtuniku poolt, siis väravale eelnenud käega mäng on faktil põhinev olukord ehk ei oma tähtsust, mis asendis on mängija käsi palliga kokkupuutel ning väljakukohtunik ei pea minema ekraanilt olukorda üle vaatama. Samasugused faktilised ehk tõlgendamist mittevajavad olukorrad on näiteks osad suluseisu rikkumised või mänguväljaku piirjoontest tulenevad olukorrad (pall selgelt enne väravat mängust väljas) või siis penalti olukorrad, kus küsimuse all on rikkumise asukoht (väljaspool/seespool karistusala)," seisis EJL-i selgituses.

Levadia järgmine kohtumine Premium liigas leiab aset pühapäeval, kui kodumurul võõrustatakse Florat.