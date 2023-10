Stojkovic: Kuressaarega pole lihtne, neil on hea peatreener ja võitlejad

Kohtumine kulges üsna võrdselt ja esimest väravat tuli oodata päris kaua. 82. minutil suutis Paide vahetusmees Alieu Gibba aga Karl Mööli söödu väravaks realiseerida.

"Ma olen rahul näidatud suhtumisega. Kuressaare vastu pole lihtne mängida," lausus äsja lepingu pikendanud Paide peatreener Ivan Stojkovic ERR-ile.

"Tegemist on väga spetsiifiliselt koostatud võistkonnaga, kus on väga pikad kutid. Meie oleme üsna vastupidised ja tahame mängida rohkem maast. Meil õnnestus rahulikuks jääda ja pall maas hoida."

"Kuressaarega pole lihtne, neil on hea peatreener [Roman Kožuhhovski], nad mängivad väga hästi ja neil on tiimis võitlejad," jätkas Stojkovic. "Selliste tiimidega on alati raske mängida."

Paidel on neli vooru enne hooaja lõppu viis punkti enam kui lähematel jälitajatel. Samas ootavad ees veel mängud kahe kangema ehk Tallinna FCI Levadia ja Tallinna FC Floraga.

"Peame mängima Levadia ja Floraga, aga oleme näidanud minevikus, et suudame nendega mängida. Ka meie vastastel pole lihtne kalender. Miski pole veel paigas," kommenteeris Stojkovic.

"Teame, mis meid ootab. Võtame mäng-mängult ja ei mõtle, et viimases kohtumises on vastaseks Levadia. Järgmisena ootab Flora, keskendume sellele ja vaatame, mis ootab."

FC Kuressaare abitreener Igor Morozov arvas, et tema hoolealused väärisid 0:1 kaotusest paremat tulemust. "Meil olid oma võimalused. Hea mäng, hea distsipliin ja suhtumine. Oli võimalusi, kindlasti väärisime rohkemat kui 0:1 kaotust," sõnas ta.

"Motivatsioonis ei ole kunagi küsimus Kuressaares. Läheme iga mängu võitma. Meil on jäänud neli liigamängu. Kindlasti üritame võtta parimaid tulemusi."