Noore gambialase esimene värav tõi Paidele kolm punkti

Kohtumine kulges üsna võrdselt ja esimest väravat tuli oodata päris kaua. 82. minutil suutis Paide vahetusmees Alieu Gibba aga Karl Mööli söödu väravaks realiseerida. Tegemist oli 19-aastase gambialase esimese tabamusega Premium liigas.

Enne mängu:

Tihedas kolmanda koha heitluses liidriks kerkinud Paide Linnameeskonnal (45 punkti) on käsil kahemänguline võiduseeria ja kui see saaks pühapäeval pikendust, paisuks punktivahe Tallinna Kalevi, Nõmme Kalju ja Pärnu Vaprusega (kõik 43 punkti) viiele silmale.

FC Kuressaare on 31 mänguga kogunud 33 punkti ning asetseb liigatabelis kaheksandal real, jäädes Narva Transist viie punkti kaugusele.

Omavahelised kohtumised on sel hooajal kuulunud kahtlemata Paidele, kes on võitnud kolmest mängust kaks, seda koondtulemusega 8:2. "Mängime meeskonnaga, kellega on alati väga keeruline. Kuressaare mängib agressiivselt, neid on hästi juhendatud ja nad võitlevad alati lõpuni," sõnas äsja lepingupikenduse teeninud Paide peatreener Ivan Stojkovic.

"Peame mängima targalt ja hoidma kõrget taset kogu kohtumise vältel. Kodupubliku ees on hea mängida ja ma loodan, et meie toetajad aitavad meid järjekordse võiduni," lisas juhendaja.

Paide kunstmuruväljakule rändava Kuressaare meeskonna treener Jan Važinski ütles, et koondisepaus tuli saarlastele kasuks. "Värskus enne lõppfaasi on vajalik. Ettevalmistus mänguks Paides on tehtud, arvestame spetsiaalselt vastaste omadustega. Distsipliin, kannatus ja võistkonna koostöö on väga tähtsad pühapäeval," sõnas Važinski.

Pühapäeva õhtul võõrustab 32. mänguvooru viimases kohtumises punane latern Harju JK Laagri tabelitipus Levadiaga võitlevat Tallinna FC Florat. Laagri kunstmurustaadionil peetava matši avavile kõlab kell 17.00.