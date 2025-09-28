X!

Eesti ameerika jalgpallur mängib kolmandat aastat järjest German Bowlis

Ameerika jalgpall
Ülar Tiitma
Ülar Tiitma Autor/allikas: Erakogu
Ameerika jalgpall

Saksamaa ameerika jalgpalli meistriliigas mängiv saarlane Ülar Tiitma ja tema koduklubi Potsdam Royals pääses kolmandat hooaega järjest finaali ehk German Bowli.

Põhihooajal 11 võidu ja ühe kaotusega Saksamaa meistriliiga põhjadivisjoni esikoha pälvinud Potsdami klubi alistas veerandfinaalis Schwäbisch Hall Unicornsi 42:25 ning kohtus laupäeval poolfinaalis Munich Cowboysiga, kes teenis veerandfinaalis Berlin Rebelsi üle üllatusvõidu.

Müncheni klubist aga Potsdamile vastast ei olnud ning Royals teenis ülimalt kindla 74:6 võidu, realiseerides sellega pileti 11. oktoobril toimuvale German Bowlile, kus minnakse vastamisi Dresden Monarchsiga.

Õlga vigastanud Tiitma poolfinaalis ei mänginud, aga kinnitas ERR-ile, et on suureks finaalmänguks valmis. Saarlasest kaitseliinimees on tänavu vastase mängujuhi maha võtnud (sack) kahel korral ning ühe korra läks sack tiimikaaslasega jagamisele. Ametlikku statistikasse on kantud 30 mahavõtmist (tackle), ühe korra on Tiitma ka palli vastase käest löönud (forced fumble).

Tänavune German Bowl toimubki Dresdenis, kuhu on oodata enam kui 20 000 pealtvaatajat. Tiitma ütles, et kolmandat järjestikust Bundesliga tiitlit jahtiv Royals ei vaja lisamotivatsiooni, aga võimalus kodumeeskonna ja nende toetajate südamed murda teeks selle tiitli veelgi magusamaks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

