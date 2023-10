Valmiv kunstlumesüsteem viib Alutaguse suusarajad uuele tasemele

Käimasolevad tööd viivad Pannjärvel asuva Ida-Virumaa suurima puhke- ja spordikeskuse suusasõprade teenindamiseks hoopis uuele tasemele. Kunstlumesüsteemi ehitamine võimaldab hakata tootma lund otse nii staadionil kui rajal. Tänaseks on käsil tööde viimane etapp - maa sisse paigaldatakse 2,5 kilomeetri ulatuses veetorusid. Alustati tiigi rajamisest, kust saab lumetootmiseks kätte vee.

"Teises etapis tegime pumpala, mis hakkab vett torustikku pumpama ja teises etapis sai ära tehtud ka torustik staadionile ja hüdrandid ning elektrikapid, kust siis kahuritele saab elektrit võtta. Kolmandas etapis tuleb torustik rajale ja õhukaablid, mis valgustuspostidel on, viime ka sinna kraavi, kus on veetorud, et kunstlume tootmisel see lumi ja jää ei jääks kaablitele ja ei tõmbaks neid alla," rääkis ERR-ile Pannjärve tervisespordikeskuse juhatuse liige Timo Juursalu.

Uuendused aitavad Alutagusel hoida kokku kulusid, sest eelnevalt käidi kunstlund tootmas kõrval asuvast liivakarjäärist. See oli aga keerukas ja kulukas protsess. "Eesti Killustik on võimaldanud Pannjärve liivakarjääris lund toota, aga seal see transportkulu, mis lume vedamisel tekkib, on päris suur. Ja tihtipeale oli ka see, et tuul peaks olema õiges suunas, et me nende töö tegemist ei segaks," selgitas Juursalu.

Alutagusel on kaks lumekahurit, mis hakkavad tootma lund valmivale 2,5-kilomeetrisele ringile. Selline raja pikkus vastab ka FIS-i miinimum nõudele, kui tahta korraldada rahvusvahelisi võistlusi. Kunstlumega saab nüüd katta ka staadioni, kus lumi kõige kiiremini ära sulab ning vajadusel viia lund ka Alutaguse maratonirajale. 2024. aasta Alutaguse maratoni sõidud toimuvad 9.- 10. veebruaril.

"Kõige suurem probleem on meil tavaliselt olnud staadioniga, kus tuul ja päike ligi saab ja sulatab lume ära. Kui staadionit pole, siis ei saa ka ühtegi võistlust korraldada," lisas Juursalu.

Kunstlumesüsteem on ehitatud sellise võimsusega, et vajadusel saab sinna olemasolevale kahele lumekahurile liita veel kaks kahurit.

Projekti raames rajati staadioni juurde lisaks käsipallimõõtudes multispordiväljak, kus saab mängida korvpalli, võrkpalli ja käsipalli ning valgustatakse lisaks senisele kolmekilomeetrisele ringile veel 750 meetrit rada.

Kõik uuendused lähevad kokku maksma 400 000 eurot. Raha saadi maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest, Alutaguse vallalt ja Ida-Virumaa omavalitsuste liidult. Kunstlume tootmissüsteemi ehitamisega seotud töödega soovitakse lõpule jõuda novembri lõpuks. Nii saavad Ida-Virumaa kopsud talveks uue hingamise.

