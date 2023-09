Tallinnat väisab jäähokilegend Dominik Hašek

Tallinnas toimub reedel ja laupäeval heategevuslik jäähokiturniir Ukraina toetuseks, mille aukülaline on olümpiavõitja ning maailma üks legendaarsemaid väravavahte Dominik Hašek.

Esmakordselt Eestit külastav 58-aastane Hašek on aukülaliseks Tallinnas Tondiraba jäähallis peetaval heategevuslikul jäähokiturniiril, mille eesmärk on koguda vahendeid Ukraina toetuseks ja millest võtavad osa nelja riigi kaheksa veteranide meeskonda. Hašek, kes on avalikult võtnud sõna sõja vastu Ukrainas, ise jääle ei lähe.

"Mina ei mängi siin, aga käin tavaliselt kord nädalas jääl. Mitte küll väravavahina, kuid enda lõbuks kaitsjana. Ma mängisin 40 aastat jäähokit Tšehhis ja NHL-is. Jäähoki on minu südames. Kui näen teisi jääle minemas heategevuslikul turniiril

Ukraina ja nende armee toetuseks, siis toetan seda alati," ütles legendaarne puurilukk.

Turniiri korraldaja Harkivi hokiklubi juhi Roman Mikutini sõnul on ettevõtmisel kaks eesmärki. Esiteks juhtida tähelepanu sõjakoledustele ja vajadusele aidata Ukrainal sõda lõpetada. Teiseks on oluline korjata rahalisi vahendeid nii tsiviil- kui ka sõjalisteks vajadusteks. Turniiri toetavad Eesti ja Ukraina hokiliidud, Ukraina suursaatkond ja Tallinna linnavalitsus. Hašek annab oma panuse laupäeval veel lastele hokitõdesid õpetades.

"Tahan kutsuda Eesti inimesi laupäeval siia. Üks poolfinaal on kell 15 ja finaal kell 17. Ma olen siin ja kohtun teiega siin Tondiraba jäähallis. Tulge, olen siin!," kutsus Hašek huvilisi endaga kohtuma ja jäähokit nautima.