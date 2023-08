Tallinnas toimub Ukraina toetuseks heategevuslik jäähokiturniir

Turniiri peakorraldajaks on Harkivi hokiklubi Vityazi juht Roman Mikutin, lisaks aitavad üritust läbi viia Eesti ja Ukraina alaliidud ja Ukraina suursaatkond Eestis. Oma panuse annab ka Tallinna linnavalitus, kes otsustas kolmapäeval turniiri korraldamisega kaasnevate kulude raames eraldada oma reservist 6000 eurot, kirjutab rus.err.

"Meie eesmärk on koguda viis miljonit dollarit, et osta 20 tuletõrjeautot ja 15 kiirabiautot. Neid saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalistel eesmärkidel. Näiteks haavatud sõdurite evakueerimiseks," ütles Mikutin. "Paljud inimesed on hakanud sõtta kuidagi rahulikult suhtuma, ka meie riigis. Seda ei saa lubada. Minu ülesanne on öelda, et sõda endiselt käib, tapmised jätkuvad, kaotused on suured. Kõik ei jõua meediasse."

Miks osutus valituks just Tallinn? "Tallinnal on palju eeliseid. Esiteks, hea infrastruktuur. Teiseks, Tallinnasse on mugav reisida. Kolmandaks, tahame turniire korraldada riikides, kes Ukrainat aktiivselt toetavad. Samuti pöörame palju tähelepanu Ukraina põgenike arvule. Tallinn vastab kõikidele kriteeriumitele," selgitas Mikutin.

Kui algselt pidi 21.-23. septembril toimuval turniiril 12 meeskonda osalema, siis praeguseks on osalejate arv kahanenud kaheksani. Hetkeseisuga osalevad turniiril koondised Ukrainast, Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Inglismaalt ja Soomest.

"Ukraina koondises on mitu tegevväelast. Paljud hokimängijad peavad rindel olema. Kahjuks mõned neist on juba surnud ja on ka haavatuid. Praegu koostan mängijate jaoks vajalikke dokumente ja loodetavasti on väejuhatus nõus," jätkas Mikutin. "Turniiril osalemiseks on vaid üks tingimus: meeskondades ei tohi olla mängijaid, kellel on profilepingud. Eeldan, et meeskondade tase saab olema üpris tugev. Peaaegu kõik Ukraina koondislased olid ühel hetkel profimängijad."

Matšid peetakse nn veteranide reeglite järgi ehk 20-minutiliste perioodide asemel ollakse jääl 15 minutit. Medalimängude vahel õpetavad lastele jäähoki põhimõtteid olümpiavõitjad Dominik Hašek ja Aleksei Žitnik.

"Loodetavasti Hašek saab Tallinnasse tulla. Olen seda temaga arutanud ja ta on oma esialguse nõusoleku andnud. Žitnikul tekkisid terviseprobleemid ning tema paraku mängida ei saa. Samuti pean praegu läbirääkimisi soomlastega, endiste NHL-i mängijatega," märkis Mikutin.

Pärast hokiturniiri toimub Lyapis Trubetskoy eestvedamisel heategevuskontsert klubis Cathouse.