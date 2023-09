HC Panter sai Läti liigas võidu ja kaotuse

Jäähoki Eesti meister HC Panter on Läti liigas mänginud neli kohtumist - tabelis on üks võit ja kolm kaotust.

HC Panter mängis koduses Haabersti jäähallis kahel päeval järjest Riia jäähokikooliga. Kui laupäeval võideti 4:2, siis pühapäeval kaotati samale vastasele Optibet liigas sarnase 2:4 skooriga.

HS Riga realiseeris avakolmandikul esmalt kaheksaminutilise mängu järel arvulise ülekaalu, vastaste teine tabamus sündis terava nurga alt esimese kolmandiku lõpu poole.

"Vastaste noor meeskond suutis täna veel mänguliselt ja tempo poolest ühe sammu juurde panna," lausus Panteri kapten Kevin Parras. "Me olime nende survega kohati hädas ja siis ei visanud enam ise väravaid. Vastane tegi teist päeva järjest asju natuke teisiti ja me ei suutnud kaasa minna."

Pantrite jaapanlasest kaitsja Shuma Kinebuchi kahandas avakolmandiku lõpus küll võõrustajate kaotusseisu minimaalseks, söötjateks väravale Daniil Fursa ja Danil Tsarkovski, aga viigini Pantrid ei jõudnud.

Väravateta teise perioodi järel viskasid hoopis külalised kolmanda kolmandiku esimese kümne minutiga kaks väravat, asusid kolme väravaga juhtima ja võitsid lõpuks 4:2.

Pantrite teise värava autoriks oli kolmandal kolmandikul aastaid Soomes mänginud Andre Linde, kes pärast Kevin Parrase algatatud rünnakut ja Rasmuse Kiige pealeviset lükkas sisse tagasipõrkunud litri.

"Kindlasti ei ole siin Läti liigas kergem mängida kui Soomes. Tore on olla tagasi Eestis ja mängida Eesti meeskonna eest," ütles Linde. "Ootan innuga, mida teised vastased toovad. Kindlasti ei tule kerge hooaeg ja iga mängu peab täiega mängima. Täna nägime, et noored on vastas ja ikkagi ei saanud neile vastu."

Pantrite järgmine vastane on uue nädala keskel kodus Zemgale, edasi ootavad Eesti meistrit kolm kohtumist kontinentaalkarikasarjas. Toetudes eelmise hooaja finaalseeriale usub Parras, et meeskond tuleb uues liigas toime.

"Kurbadsiga sai kõvasti võideldud ja sai neid ka natuke näpistatud," ütles ta. "Oleme võimelised mängima, aga fakt on see, et võidud tulevad ikkagi väga raskelt selles sarjas."