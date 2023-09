Parras hoki olukorrast: uuele klubile jää leidmine on praktiliselt võimatu

Eelmisel aastal osales Eesti meistriliigas seitse klubi, sealhulgas Läti meeskonnad HK Kurbads ja HS Riga. Sel hooajal kuulub kodusesse liigasse viis hokimeeskonda, valitsev meister HC Panter liitus Balti liigaga.

"Sellel aastal on kõik klubid kodumaised. Riga osales oma noortemeeskonnaga, kes mängib sel aastal Soomes Mestis-sarjas. Kurbads taasliitus Balti hokiliigaga, kuhu läks ka Pantri esimene ešelon. On toimunud väike liikumine, aga Eestis jätkavad kõik meeskonnad, kes mängisid ka eelmisel hooajal," rääkis ERR-ile hokiliidu president Rauno Parras.

"Tartu Välk alustab oma 30. hooaega ja nad on kullasoosikuteks igal hooajal, mida nad on alustanud. Seal on aktsent sellele pandud, et meistritiitel saada ja kindlasti lähevad nad seda jahtima. Ootan, et oleks võimalikult sportlik ja kvaliteetne jäähoki, et tegeletaks hoki mängimisega, mitte ei mõeldaks välja teisi meetodeid ja viise, kuidas mänge võita," rääkis Parras oma ootustest kodusele hokihooajale.

Kevadel Eesti meistriks tulnud Pantrite tuumik on eesotsas Eesti koondislaste Villem-Henrik Koitmaa, Kevin Parrase, Saveli Novikovi ja mitme teisega jäänud paika. Paljude noorte mängijate kõrvale toovad kogemust Soomest kodumaale naasnud koondislased Rasmus Kiik, Andre Linde ja Nikita Puzakov. Kodumaises meistriliigas lööb kaasa Pantrite duubel.

"Nad tulid koju selleks, et esindada ühte klubi, kes mängib Balti liigas. Selle liiga tase on väga tugev. Panter on küll mõlemad senised kohtumised kaotanud, aga nad on olnud kenasti mängus sees. Seal liigas on väga palju meisterlikkust, nooruse uljust. Balti liiga tase aitab kõigile mängijatele, kes on praegu Eestisse tagasi tulnud või kaaluvad seda nende karjääris järgmise sammu teha. Kui Eesti koondise kolmas-neljas viisik mängib läbi hooaja Balti liiga tasemel, aitab see kindlasti ka Eesti koondisele kevadeks kaasa," usub Parras.

Kodumaise jääinfrastruktuuri olukord ei ole kiita, sest hoki peab jääd jagama ju ka iluuisutajate ja kurlingumängijatega. Parrase sõnul on jäähallid Eestis üle koormatud.

"Kui keegi tahaks praegu uut klubi, uut vanuseklassi, on sellele jää leidmine vähemalt Tallinnas praktiliselt võimatu. Kas midagi on tulemas: meie teeme selle nimel iga päev tööd. Kui vaadata, mismoodi käib jäähallide ja üldse spordirajatiste ehitamine kogu maailmas, on see ikkagi kohalike omavalitsuste mängumaa. KOV-d peaks olema need, kes mõtlevad, kuidas oma inimestele, kogukonnale saab elamist teha võimalikult väärikaks, terviklikuks. See ei ole nii, et ainult meie saame seda teha, see on ühine koostöö, mille tulemusena need jäähallid võiksid tekkida," rääkis alaliidu president.

"Suur samm edasi on see, et Sakku tehakse kooli kõrvale - küll lahtine, aga siiski - kunstjääga väljak, mida on võimalik ühel hetkel kinni ehitada. Aruküla tegi selle sammu juba ära, samamoodi Pärnus. Midagi tasapisi tuleb, aga sellist jõulist sammu, et nüüd kahe aasta pärast on meil neli-viis-seitse uut jäähalli, ma lubada ei julge. Teeme selle nimel tööd," kinnitas Parras.

Hoki meistriliigas mängivad tänavu HC Everest, HC Panter, Narva PSK, SK Viru Sputnik ja Välk 494. Hooaja avamängud peetakse laupäeval Kohtla-Järvel ja Narvas. Naiste meistriliigas löövad kaasa HC Everest, HC Grizzlyz Must, HC Grizzlyz Valge, HC Wolferines, HK Roosa Panter, HK Säde ja HK Viljandi.