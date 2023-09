HC Panter võttis Lätis vastu uue väljakutse: see on meile üsna suur samm

Kui enam kui 20-aastase ajalooga hokiklubi Panter kolm hooaega tagasi pärast pikemat pausi esindusmeeskonnaga Eesti meistrivõistlustega liitus, nägi pikem plaan ette liikumist tasapisi tase kõrgemale. Nüüd osaletakse esmakordselt Läti meistrivõistlustel ehk Optibet liigas, mis on meeskonnale uus võimas väljakutse.

"Vastased on mehed, kes on mänginud Läti noortekoondistes, KHL-is, profiliigades Prantsusmaal ja igal pool mujal," rääkis Panteri peatreener Märt Eerme ERR-ile. "Nad on raha teeninud jäähokiga ja nii mõnedki teevad seda ka praegu Läti liigas mängides. See on üsna suur samm meile. Lätil on korv väga sügav. Ükski mäng pole selline, kuhu saame minna tundega, et meil on punktid käes ja et on ainult vormistamise küsimus."

Kevadel Eesti meistriks tulnud Pantrite tuumik on eesotsas Eesti koondislaste Villem-Henrik Koitmaa, Kevin Parrase, Saveli Novikovi ja mitme teisega jäänud paika. Paljude noorte mängijate kõrvale toovad kogemust Soomest kodumaale naasnud koondislased Rasmus Kiik, Andre Linde ja Nikita Puzakov.

"Seal ei olnud seda järgmist klubi, mida ootasin. See saigi otsustavaks, et Eesti võiks olla järgmine samm mulle ja siit siis edasi," sõnas Kiik.

"Kõik, kes on tulnud, on kogemustega mängijad. Ei ole lihtne tuua Eestisse tagasi neid, kes on välismaal mänginud. See on olnud samuti eesmärk, et Eestis oleks oma koht ja klubi, kus saab areneda ja häid mänge," lisas Eerme.

Lisaks Pantritele mängivad Läti liigas kolm klubi Leedust ja viis Lätist. Üheksast meeskonnast kuus pääsevad sõelmängudele ja sinna pääsemine on eesmärgiks.

"Kui vaatan meeskonda, oleme siin nüüd kuus nädalat teinud trenni, siis eesmärk võiks olla ikkagi play-off'i jõudmine ja seal anda kõvad lahingud. See kooslus on väga hea ja see üllatab ka kõiki vastaseid, et tegelikult suudame Eestis väga head hokit mängida," ütles Kiik.