HC Panter alustab Balti liigat: saame Eesti publikule ja hokile midagi uut pakkuda

Balti liigas mängib tuleval hooajal kokku üheksa klubi, neist viist Lätist, kolm Leedust ja üks Eestist. Läti klubidest löövad kaasa valitsev meister Jelgava HK Zemgale, HS Riga, HK Kurbads, HK Mogo ja HK Prizma. Leedut esindavad Kaunas City, Vilniuse Hockey Punks ja Elektrenai Energija.

Suvel liitusid Pantriga mitmed kogenud mängijad, teiste seas Eesti koondislased Rasmus Kiik, Andre Linde ja Nikita Puzakov. "Meeskonna komplekteerimise kohta võin öelda, et mul on hea meel nende mängijate üle, kes on meiega pikemat aega olnud ja noorte üle, kes otsustasid siia jääda," ütles Pantri peatreener Märt Eerme. "Lisaks oleme välismaalt toonud mitu nimekat Eesti mängijat. Kõik, kes said esimese hooga paberile kirja pandud, on meil koosseisus olemas. Selle üle on äärmiselt hea meel."

Pantrid alustasid hooaja ettevalmistusega augusti alguses. "Alguses keskendusime uisutamisele, seda sai igapäevaselt tehtud. Viimastel nädalatel oleme ründe- ja kaitsetsoonidele keskendunud ning arvulises ülekaalus ja vähemuses mängimisele," lisas Eerme.

Pantri juhendaja hinnangul on konkurents kõrgetasemeline. "Kindlasti näeme uusi meeskondi, uusi mängustiile. Läti klubide koosseisud on muljetavaldavad. Enamus klubid mängivad väga huvitavat ja kiiret hokit," märkis Eerme. "Saame Eesti publikule ja Eesti hokile midagi uut pakkuda. Tuleb palju ägedaid lahinguid. Sihid on meil kõrgel," lisas ründaja Rasmus Kiik.

Põhiturniiril peab iga klubi 32 mängu, kohtudes iga vastasega kahel korral kodus ja kahel korral võõrsil. Põhihooaeg algab mängudega 9. ja 10. septembril ning kulmineerub veebruari keskel. Järgnevad sõelmängud, kuhu pääsevad põhihooaja kuus paremat klubi - esimese ja teise koha saanud meeskonnad tagavad koha poolfinaalis, 3.- 6. kohale platseerunud klubid mängivad kahes veerandfinaalpaaris kolme võiduni.