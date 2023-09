Tuuli Tomingas suvebiatloni MM-ist: medalid näitavad, et seis on hea

Naiste sõidus jättis konkurendid selja taha Tuuli Tomingas. Teise koha saanud Susan Külm kaotas võitjale 29 sekundiga - mõlemad eksisid lasketiirus neli korda.

Märksa tasavägisem oli meeste võistlus. Viis trahviringi sõitnud Kristo Siimeri ja Rene Zahkna esikohaduelli võitis finišijoonel napi eduga Siimer. 16 sekundit hiljem lõpetas Raido Ränkel.

Hiljutiste medalivõitudega suvebiatloni MM-võistlustel näitas Tomingas, et suvine ettevalmistus uueks hooajaks on läinud hästi. Seda vaatamata asjaolule, et ta käis kevadel õlaoperatsioonil.

"Eks see pööras suvise ettevalmistuse pea peale. Tavapärastele treeningmeetoditele pidin leidma alternatiivsed meetodid. Päris palju töötasin jalgade kallal, kuna pidin ülakeha säästma. Ühte kätt pole ka mõistlik treenida, muidu tekib kehasse düsbalanss. Tagantjärgi võin öelda, et jalgade treenimine oli õige otsus, sest jalad on väga heas seisus ja tänu sellele on ka toimunud edasiminek," rääkis Tomingas.

Tomingas võitis suvebiatloni MM-ilt ühe kulla ja kaks hõbedat. "Need medalid näitavad, et seis on hea ja suvi on läinud hästi. Füüsiline ettevalmistus on läinud nii nagu peab. Kui oled sellisel võistlustel rivi lõpus, siis tuleb kindlasti ettevalmistus üle vaadata. Eesotsas võitlemine näitab, et teed õiget asja," märkis Tomingas.

Laskesuusatamise MK-võistlused algavad novembri lõpus.