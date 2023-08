Valeri Bondarenko: mulle meeldib, kui meeskond mängib ründemängu

Valeri Bondarenko on ajutiselt Narva Transi peatreener ning meeskonna juures viibinud vaid nädala. "Minu käes on hetkel muidugi ajutine rool, aga proovisime psühholoogiliselt vahetada. Kui me tahame mängida, siis me tahame mängida ja tahame võita, mitte ainult mängida. Kaitse jalgpall ei meeldi mulle üldse. Kes mind teab, siis mulle meeldib, kui meeskond mängib ründemängu, olla domineerivad, see oli meie eesmärk," rääkis peatreener.

"Esimene poolaeg oli võrdne mäng, väike initsiatiiv oli meie käes. Teine poolaeg leppisime kokku, et mängime täpselt samamoodi ja stiiliga. Teine poolaeg oli meil rohkem võitlusvaimu ja mul on hea meel, et terve mäng nad nii mängisid," võttis Bondarenko mängu kokku.

Järgmsena mängib Narva Trans augusti lõpus Paide Linnameeskonnaga.