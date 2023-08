Levadia naasis tabeli tippu

Levadia kaks esimest väravat sündisid avapoolajal: 18. minutil lõi omavärava Uku Kõrre ning 40. minutil kasvatas eduseisu Bourama Fomba. Levadia jäi arvulisse vähemusse 80. minutil, kui äärekaitsjale Michael Schjönning-Larsenile näidati teist kollast kaarti. Kümnekesi mängimine Levadiat ei pidurdanud ja 83. minutil vormistas lõppseisu Ioan Yakovlev.

Võiduga võttis Levadia Tallinna Floralt liidrikoha tagasi. Mõlemal meeskonnal on koos 51 punkti, kuid Levadial on parem väravate vahe ja üks mäng vähem peetud. Vaprus jätkab 31 punktiga kolmandal positsioonil.

Päeva teises mängus sai Paide Linnameeskond võõrsil 1:0 jagu Harju Laagrist. Kohtumise ainsa värava lõi 67. minutil Karl Mööl. Linnameeskond paikneb tabelis 28 punktiga kuuendal kohal. Harju on 14 silmaga viimasel ehk kümnendal kohal.

Enne mängu:

Premium liiga tabelis kolmandal real paiknev Pärnu JK Vaprus läheb mängule vastu 1:1 viigi pealt, mis võideldi juulikuu lõpus välja Tallinna FC Flora vastu, mängides rohkem kui 70 minutit arvulises vähemuses.

"Vastane, kellega oleme sel hooajal mänginud kaks 0:0 viiki. Pühapäeval ootab samuti ees tasavägine kohtumine, kus saab määravaks kannatlikkus," rääkis Pärnu kasvandik Ronaldo Tiismaa mängu eel.

Levadial on sisse jäänud aga pikem paus kui Vaprusel, sest viimane mäng mängiti 23. juulil Tammekaga, kui Taaralinnas lepiti pärast eurosarjast välja kukkumist 0:0 viiki. Lisaks sellele on Levadia ilma jäänud oma talismanist ning Premium liiga parimast väravakütist Ernest Agyirist, kes siirdus Taani kõrgliigasse. Hetkel paikneb Levadia tabelis teisel kohal, kui Florast lahutab neid kolm punkti, kuid Levadial on mängitud kõrgliigas 21, Floral aga 23 kohtumist.