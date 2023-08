Levadia treener: nägin asju, mida professionaalse jalgpalluri puhul näha ei tahaks

"Sellist asja, et mäng oleks käest ära läinud, ei olnud. Aga teisel poolajal ikkagi nägin kummalisi asju, mida professionaalse jalgpalluri puhul näha ei tahaks. Eeldaksin, et teatud klassiga meeskond suudab oma mängupilti lõpuni hoida ja ei lase jalga sirgeks. Selles mõttes raputaksin natukene tuhka pähe," rääkis Tammus.

Levadia on nüüd liigas püsinud kaotuseta 11 mängu järjest. "Fakt on see, et kolm punkti tulid ära. Ega see kerge polnud. Praegu tuleb hoida kinni sellest, mis on, ja võimalikult kiiresti unustada euroteekonna. Elu läheb edasi ja praegu on meil hea võimalus võtta see kõige magusam asi ära," lisas Tammus.

Vapruse juhendaja Igor Prins nentis, et läks taktikaga alt. "Kindlasti avapoolajal läksin plaaniga alt. Mängisime liiga tagasihoidlikult. Oleksime pidanud vastast agressiivsemalt pressima. Paraku lasime neil liiga palju palli vallata ja pidime pallita tühja tööd tegema."

"Kõik väravad tulid kvaliteedi pealt," jätkas Prins. "Jäime igas olukorras murdosa sekundi hiljaks. Levadial püsis liin hästi ja tänu sellele suutsid nad palli säilitada ja teravusi luua. Aga nüüd liigume edasi. Väike nädalane paus annab võimaluse haavu lappida."