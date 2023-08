Kalju lõi esimesel poolajal kümnekesi jäänud Transile neli väravat

Andre Fortune'i ja Igor Subbotini väravad viisid Kalju vaheajale kaheväravalises eduseisus ning ka ühemehelises enamuses, sest Transi kapten Irie sai 40. minutil teise kollase kaardi ning pidi väljakult lahkuma.

Matši lisaminutitel jõudis Kalju sihile veel kahel korral, kui esmalt oli täpne Marlon Liivaru ja seejärel Rommi Siht.

Teise järjestikuse võidu teeninud Kalju on 22 mänguga kogunud 30 punkti, mis asetab nad tabelis neljandale kohale. Pärnu Vaprusel on üks punkt enam ja 21 kohtumist pidanud Tallinna Kalevil üks punkt vähem. Trans on 22 punktiga kaheksas.