Simple Session alustab koostööd X-mängudega

Simple Sessioni rula- ja BMX-võistluste finaalsõidud jõuavad septembris teiste rahvusvaheliste meediakanalite kõrval ka X-mängude YouTube'i kanali kaudu ligi 1,6 miljoni tellijani. Korraldajad näevad selles võimalust kasvatada hüppeliselt Eestis korraldatava tippvõistluse tuntust üle kogu maailma.

"Koostöö X-mängudega viib Simple Sessioni suure hulga uute silmapaarideni ning kinnitab võistluse olulisust maailma ekstreemspordikaardil," sõnab sündmuse korraldaja Risto Kalmre.

X-mänge korraldatakse nii suvel kui talvel erinevates riikides, kuid eestlastest on sinna tänaseni pääsenud vaid kaks talisportlast: trikisuusataja Kelly Sildaru ja lumelaudur Kadri Pihla. "Eesti sportlased pole veel suvistel X-mängudel osalenud, kuid hoiame pöialt, et see kunagi juhtuks. Ehk inspireerivad siia saabuvad maailma tippsõitjad ka kohalikke rohkem võistlema," loodab Kalmre.

Septembris astuvad Tallinnas Põhjala tehase võistlusareenile mitmed hiljutistel X-mängudel osalenud staarid. Teiste seas California võistlusel BMX-i tänavasõidus hõbemedali võitnud ning Jaapani X-mängudel mais kulla teeninud austraallane Boyd Hilder; samuti California tänavasõidu hõbe ning parima triki võistlusel pronksmedaliga pärjatud ameeriklane Garrett Reynolds.

Simple Session'i üritused toimuvad Tallinnas 20.-26. septembrini. Põhivõistlus leiab aset Põhjala tehases 23. ja 24. septembril. Kuna rulasõit ja BMX-alad on tihedalt seotud linnaruumiga, teeb Simple Session sel aastal koostööd Tallinn Euroopa roheline pealinn projektiga.