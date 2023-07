Maailma vanim profijalgpallur veel saapaid varna ei riputa

Jaapani endine koondislane esindas rahvusmeeskonda aastatel 1990-2000, kui lõi koondise eest 89 mänguga 55 väravat. Olgugi et Miura mängis möödunud hooajal Portugali esiliigas kõigest 25 minutit, on 1967. aastal sündinud mängumees välja tulnud ka avaldusega, et soovib mängida 60. eluaastani.

Miura on mänginud klubijalgpalli ka Jaapanis, Brasiilias, Itaalias, Horvaatias ja Austraalias.