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Maailma vanim profijalgpallur lõi 59-aastaselt Jaapani karikasarjas värava

Jalgpall
Kazuyoshi Miura
Kazuyoshi Miura Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Jaapani jalgpallilegend Kazuyoshi Miura sai enam kui neli aastat kestnud pausi järel taas ametlikus mängus värava kirja, kui aitas oma kodumeeskonna Jaapani karikavõistlustel võiduni.

59-aastase Miura kodumeeskond Fukushima United alistas laupäeval Iwaki Furukawa 7:0, maailma vanim profijalgpallur suunas 52. minutil võrku tiimikaaslase madala tsenderduse, mis oli Fukushima viiendaks tabamuseks. Kolm minutit hiljem vahetati Miura pingile.

Viimati lõi Miura ametlikus mängus värava 2022. aasta novembris, kui sahistas Suzuka Atletico särgis võrku Jaapani esiliigas.

Jaapani koondise eest aastatel 1990-2000 89 mängus 55 väravat löönud Miura alustas oma 42. hooaega (!) profina, kui liitus kolmanda divisjoni klubiga Yokohama FC-st mullu laenulepingu alusel ja jätkab seal vähemalt 2027. aasta juunini, mil ta on 60-aastane.

Toimetaja: Anders Nõmm

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