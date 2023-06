Soome koondise esiründaja Teemu Pukki jätkab karjääri USA-s

Leping sõlmiti kaheks aastaks ehk 2025. aasta juunini võimalusega pikendada seda sama aasta detsembrini, teatas klubi.

33-aastane Pukki mängis viimasel viiel hooajal Inglismaal Norwich Citys, kus ta lõi kõrg- ja esiliigas kokku 88 väravat 210 mängus.

"Tunnen, et oleme saanud endale väravalööja, keda oleme otsinud pärast seda, kui Christian Ramirez lahkus. Pukki on ennast väravalööjana tõestanud," ütles Minnesota Unitedi peatreener Adrian Heath. "Kui vaadata tema saldot, on ta löönud palju väravat iga klubi eest, kus ta on mänginud. See, kui palju väravaid on ta löönud Inglismaa kõrg- ja esiliigas ning Soome koondise eest, räägib enda eest."

Varem on Pukki mänginud veel KTP, Sevilla, HJK, Schalke, Celticu ja Bröndy ridades. Soome koondises on Pukki 112 mänguga löönud 38 väravat.