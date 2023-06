Benitez asub pooleteiseaastase pausi järel taas peatreeneriks

Tegemist on Celta jaoks väga tähtsa hooajaga, sest klubi tähistab oma sajandat tegevusaastat. "Rafa Benitez on üks meie riigi ajaloo edukamaid peatreenereid ja ta on juhendanud Euroopa liigades maailmaklassi meeskondi," kirjutas Celta. "Meie sajanda aastapäeva hooajal, mis on Celta fännidele unustamatu sündmus, on meil treeneripingil võimas liider."

Viimati juhendas Benitez kodumaa võistkonda hooajal 2015/2016, kui oli Madridi Reali eesotsas, aga mitmete halbade tulemuste järel asendas teda 2016. aasta jaanuaris Zinedine Zidane.

Peatreneeritööd tegi 63-aastane Benitez viimati ülemöödunud hooajal, kui vallandati 2022. aasta jaanuaris Evertonist. Celtast saab temast Carlos Carvalhali asendaja, kelle käe all oli klubil üsna keeruline hooaeg, kus alles viimase vooruga õnnestus koht Hispaania kõrgliigas säilitada.

Benitezi suurimad saavutused on kindlasti Meistrite liiga võit Liverpooliga (2005), UEFA karikasarja võit Valenciaga (2004) ja Euroopa liiga triumf Chelseaga (2013). Valenciaga tuli ta kaks korda (2002, 2004) ka Hispaania meistriks.