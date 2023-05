Stojkovic: Paides on paremad mängijad, kui tabel näitab

Koduses jalgpalli kõrgliigas seitsmendal kohal olev Paide Linnameeskond teatas, et klubi uueks peatreeneriks saab serblane Ivan Stojkovic, kes on varasemalt töötanud ka Tallinna FCI Levadia juhendajana.

Nüüd usaldati tema kätte kehva hooaja alguse teinud Paide, kes on 15 mänguga kogunud vaid 15 punkti ja asub liigatabelis seitsmendal kohal.

"See tuli üllatusena, olen lõpetamas UEFA Pro treenerikursust. Sain kõne Paide spordidirektor Gert Kamsilt. Saime kaks korda kokku ja pärast seda otsustasime käed lüüa," lausus Stojkovic ERR-ile.

"Pean ütlema, et esimene suhtlus Paidega oli väga professionaalne. Nad lähenesid mulle väga professionaalselt, meil olid väga huvitavad kohtumised ja sain aru, et see klubi on mulle ja tahan sinna minna."

Klubi eelmise peatreeneri Karel Voolaiu juhendamisel lõpetas Paide mulluse Premium liiga hooaja pronksiga ning suvel tehti klubi ajalugu, jõudes Euroopa Konverentsiliigas kolmandasse ringi. Ühtlasi võideti esimest korda Evald Tipneri karikas.

"Me ei saa klubi hinnata ainult selle põhjal, mis on juhtunud viimastel kuudel. Mulle sai selgeks, et see on klubi, millel on väga hea organisatsioon heade ja tarkade inimestega. Nad teavad, mis on probleem ja kuidas seda lahendada," lausus serblane.

"Esmalt peame tagasi saama oma enesekindluse ja siis siduma mängu asju, mida soovib treener. See peab olema esimene eesmärk ja siis sammhaaval edasi. Lõppeesmärk on proovida jõuda tagasi eurokohtadele."

"Olen vaadanud mänge ja arvan, et osades kohtumistes polnud Paidel lihtsalt õnne," lisas Stojkovic. "Usun, et tiimis on palju paremad mängijad, kui tabeli põhjal võib arvata. Olen kindel, et nad seda ka järgmistel nädalatel näitavad."

Paide esimene mäng Stojkovici käe all saab olema 7. juunil tiitlikaitsja ja tabeliliidri Tallinna FC Flora vastu.