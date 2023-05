Kalevi peatreener Premium liiga edust: keegi pole seda meile kinkinud

Koduses jalgpalli Premium liigas hoiab pärast 15. mänguvooru kolmandat kohta JK Tallinna Kalev, kelle peatreener Aivar Anniste ütles ERR-ile, et selle hooaja edu on tööga saavutatud ja mitte neile kingitud.

Tallinna Kalev on pärast 15 mängu liigatabelis 24 punktiga kolmandal real ning edestab neljandal kohal asetsevat Pärnu Vaprust kahe punktiga. Kalevi peatreenerid Daniel Meijel ja Aivar Anniste tõdevad, et alguse edust ei tohi lasta end uinutada.

"Kõlab muidugi väga hästi, ühest küljest peame hoidma jalad maas, aga teisest küljest peame tunnustuse vastu võtma. See on klubi jaoks ja mängijate jaoks kindlasti väga oluline. Me oleme selle tööga saavutanud, keegi ei ole seda meile andnud ega kinkinud. Rolli mängib kindlasti see, et osad suured ei ole saanud oma hooaja algust korralikult käima," ütles Anniste.

Klubis pikalt töötanud Daniel Meijel usub, et edu on taganud oma klubi noortekasvandike ja kogenud mängumeeste hea sümbioos. "Kaks kolmandikku on enda mängijad. Siis võtame sinna juurde teatud veteranid. Just vanematel mängijatelt saadav kogemuste pagas, et seda noortele edasi anda. See on meie jaoks ülitähtis," ütles Meijel.

Kuna klubi on teinud viimastel aastatel väga head tööd noorte treenimisega, on oht, et suve jooksul võivad Kalevi esindusmeeskonnad read hõreneda, kuna nii mitmetelegi noormängijatele on välismaalt silm peale pandud. "Meie kõige suurem tänu on võib-olla üldse see, kui meie mängijad pääsevad paremale tasemele - professionaalsesse jalgpallivõistkonda. Ideaalis välismaale, aga ka Eesti euroklubidesse. Nende mängijate areng toimub siis edasi," sõnas Meijel.

"Meil hetkelgi pole teatud positsioonidel neid mängijaid, keda tahaksime. Ja kui kuskilt lahkub veel, kus on väga väike konkurents, siis punktide saamine muutub väga-väga raskeks," lisas peatreener Meijel.

Daniel Meijel Autor/allikas: ERR

Nii Meijeli kui Anniste ametinimetuseks on peatreener ning mõlema sõnul polegi ära määratletud, kuhu emb-kumb oma fookust suunab. Sõna otseses mõttes tehakse kõik otsused üheskoos.

"Võib-olla tema on pragmaatilisem ja natuke rohkem kaitsest lähtuv ja mina rohkem selline unistaja ja tahaks palliga rohkem asju teha. Usun, et saame ilusti keskel kokku ja leiame selle tee, mis meeskonnale on kasulik ja vajalik," selgitas peatreener Anniste.

Koduses jalgpalli Premium liigas on sel nädalal vahenädal, kuid nädalavahetusel selguvad Eesti jalgpalli karikavõitjad. Premium liiga jätkub 6. mail.