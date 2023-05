Jürgen Henn: esimesed kümme mängu on olnud pigem positiivsed

"Mingil määral võib tekitada närvilisust, aga oluline on sel hetkel uskuda, sest meeskond teeb õigeid asju, võimalused tulevad. Kehvemal päeval võib juhtuda, et neist ei lähe midagi sisse, aga täna leidsime piisavalt võimsust ja jõudu," lausus Flora peatreener Jürgen Henn ERR-ile.

"Suutsime võimalused ära kasutada. Kui sellises mängus neid väravaid ära ei löö, siis see võib mingisugust stressi tekitada. Lõpuks tahad kuidagi vägisi hakata asju tegema ja hea rütm kaob ära. Jätkasime hästi mängimist ja uskusime, et lööme need pallid lõpuks sisse."

Tervikuna on hooaja alguses olnud mõned probleemid, aga Henn jääb esimese ringiga kokkuvõttes rahule. "Meil on omad põhjused, miks nii oleme mänginud. Võib-olla konarlik on õige sõna, aga ma ei ütleks, et peaks meis muret või stressi tekitama," lausus ta.

"Kui vaatan mängu, siis ma ei saa öelda, et me mänguliselt oleks kehvad või halvasti mänginud. Hoolimata sellest, et meil on olnud omad probleemid, siis oleme hästi mänginud. Vahel on jalgpallis õnne vaja, mida mingil hetkel on natuke vähem olnud. Kokkuvõttes on esimesed kümme mängu olnud pigem positiivsed."