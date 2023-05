Flora kerkis Levadiaga võrdsele pulgale

Nõmme Kalju asus mängu juhtima juba üheksandal minutil, kui teisest järjestikusest nurgalöögist pall karistusalas Yohan Mannone jalale kukkus. Kaitsja sooritas ilusa pöördelt löögi ning viis Nõmme tugeva Flora vastu juhtima.

Pärast Kalju väravat hakkas Flora mängutempot dikteerima ning pärast poolt tundi rasket tööd Kalju kaitseliini poolt jõudis lõpuks Flora siiski viigiväravani, kui Kalju väravavaht Henri Perk Marco Lukka pealelöögi tõrjus, misjärel pall siis Henrik Ojamaa jalge ette maandus. Ojamaa lahendas olukorra ning tegi tabloole 1:1 viigi.

Teisel poolajal tõid Florale kolm punkti vahetusmees Nikita Mihhailovi väravad 74. ja 85. minutil.

Kolm punkti tähendasid, et Flora tõusis tabelis võrdsele pulgale päev varem ootamatult Harju JK Laagrile kaotanud Tallinna FCI Levadiaga. Mõlemal on koos 26 punkti.

Enne mängu:

Tallinna FC Flora on sel hooajal esimesest kümnest mängust võitnud seitse ning kaotanud vaid ühe kohtumise liigaliidri Levadia vastu. Tänu Levadia laupäevasele üllatuskaotusele Harju JK Laagri vastu on aga Floral pühapäeval võimalus liigatabelis Levadiaga ühele pulgale tõusta.

Nõmme Kalju on esimesest kümnest mängust see-eest võitnud vaid kolm. Meeskonnal on neli viiki ja kolm kaotust, aga potentsiaali enamaks on olnud kasvõi viimases kahes mängus, kus viimastel minutitel on kaotatud punkte nii Levadiale kui ka Tallinna Kalevile. Kalju on enne pühapäevast kohtumist Premium liiga edetabelis kuuendal kohal.

Kalju ründaja Aleksandr Volkov ütles, et tahaks fännidele näidata, milleks klubi tegelikult võimeline on. "Oleme mänguks valmis ja anname endast kõik, et lahkuda platsilt võitjatena!" ütles Volkov.

Omavahel kohtusid Flora ja Kalju viimati 19. aprillil, kui mängiti välja 2:2 viik. Ka selles mängus lubas Kalju viigivärava neljandal üleminutil. Kalju peatreener Nikita Andrejev ütles, et klubi on teinud eelmisest mängust vajalikud korrektuurid ning pühapäeval ollakse valmis lahinguks.