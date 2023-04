Tupamäki turniirist: mõned asjad olid head, mõned halvad

"Mõned asjad olid head ja mõned halvad. Üldiselt oli okei turniir. Loomulikult ootasime, et tasavägisem olnuks pronksimäng. Esimene kolmandik läks halvasti," lausus Tupamäki ERR-ile.

"Aga muidu palju häid asju. Uusi mängijaid koondise juures. Kahe aastaga 16 uut mängijat meeste koondises. Põlvkonnavahetus on toimunud. Tuleviku jaoks on see hea asi."

Peatreener tõi välja, et mullu saadi MM-il üks võit, nüüd kaks: Serbia ja Hollandi üle. "Seitse-null mänge ei tulnud. Tasavägisem oli, aga viie mängu jooksul mängime vahepeal superhästi ja siis läheb jälle allapoole," lausus ta.

"Professionaalsust tuleb arendada. Vastasel KHL-i mängijad, kes valmistuvad hooaja jooksul väga kõvaks mänguks 60 korda ja nad on sellega harjunud. See aitab viie mängu jooksul taset hoida."