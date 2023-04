Eesti hokimees Kiik: paberi peal ei ole me kellestki kindlalt kehvemad

Kiik sai vanema venna eeskujul juba kolmeaastaselt trenni pandud. "Ma ausalt öeldes ise sellest midagi ei mäleta. Mind pandi venna järgi trenni," lausus Kiik ERR-ile. "Mulle meeldib see spordiala, see annab palju emotsioone, seal on nii füüsilist mängu, kiirust, kõike. Suudan unustada kõik muu, keskendun spordile. Olen meeskonna liige, väärtuslik ja saan nendega koos võita ja võidelda."

Kerna alustas hokiga mõnevõrra vanemalt, seitsmeselt. "Mina alustasin niimoodi, et vanemad viisid hokitrenni. Ma uisutasin ringi ja kohe hästi palju toimus. Litrid lendasid. Otseselt aru ei saanud, aga kohe oli põnev," meenutas ta. "Adrenaliin tekib sellest spordialast. Olen proovinud jalg- ja korvpalli, aga hoki tekitas tunde, et tahan saada hokimängijaks."

Eesti on alustanud kodust MM-turniiri hästi, kirjas on võidud Serbia ja Hollandi üle, aga tugevamad vastased ootavad veel ees. "Serbia ja Holland on altpoolt tulnud, aga nagu näha, siis mängud on väga võrdsed olnud. Oleme pidanud väga palju vaeva nägema," tunnistas Kerna.

"Kui vaatan koosseisu, siis on Eestil väga okei koondis," täiendas Kiik. "Ei saa öelda, et oleme kindlalt paberi peal kehvem kui keegi teine. Hiina on KHL-i meeskond, enamik mängijaid on sealt. Aga oleme väga hea koondis, meil on väga head mängijad. Suudame neile kindlasti vastu seista."

Kolmapäeval seisab ees kohtumine Ukrainaga. Mis tulemust on oodata? "Seda näitab lõpusireen," vastas Kerna. "Kindlasti saab olema väga tasavägine mäng. Eelmine kodu-MM neid lisaajal võitsime, eelmine MM läks natuke nihu. Oleme teinud sellest oma järeldused teinud ja oleme kõvaks lahinguks valmis."