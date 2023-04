Venemaa uisutreener: varsti on Ukrainal niikuinii teine nimi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kehtestas enam kui 80 Venemaa sportlasele ja spordiametnikule Ukrainasse sissesõidukeelu. Iluuisutreener Aleksandr Žulin teatas seepeale, et keegi ei tahagi Ukrainasse minna ja ta loodab, et varsti on sellel riigil teine nimi.

Seoses Venemaa sõjaväelise sissetungiga Ukrainasse pole Zelenski avaldatud nimekirja pandud sportlastel ja spordiametnikul võimalik järgneva 50 aasta jooksul Ukrainasse minna. Zelenski nimekirjas on mitmed olümpiavõitjad, nende seas ka näiteks jäätantsija Nikita Katsalapov, kes koos paarilise Viktoria Sinitsinaga võitis mullu Pekingi olümpial võistkonnavõistluses kulla ja jäätantsus hõbeda.

Üldse on nimekirjas palju iluuisutajaid, kellel on ka ühine nimetaja – nad kõik esinesid kahekordse olümpiavõitja Jevgeni Pljuštšenko korraldatud patriootlikul uisugalal.

Venemaa meedia uuris 1993. aastal jäätantsus maailmameistriks tulnud ja aasta hiljem Lillehammeri olümpial hõbeda võitnud Aleksandr Žulinilt, mida sellest arvata, et nimekirjas on nii palju uisutajaid. "Kahtlustan, et meie uisutajaid, eks sinna nimekirja sattusid, ei ole nagunii väga huvitatud sinna minemisest. Ja ilmselt ei taha nad seda ka järgnevatel aastatel teha," ütles nüüd treenerina tegutsev Žulin MatchTV-le. "See on umbes sama, nagu oleks Katsalapovil Ugandasse sisenemise keeld."

"Kellele seda Ukrainat üldse vaja on, keegi ei lähe sinna lähema kümne aasta jooksul. Loodan, et varsti on Ukrainal niikuinii teine nimi," lisas Žulin.

Nimekirjas on ka mitmed võimlejad, nii tegevsportlasi kui ka näiteks seitsmekordne olümpiamedalist, võimlemistreenerina tegutsev Svetlana Horkina. "Seda, et Ukraina juhtkond otsustas meie võimlejatele sellised sanktsioonid kehtestada, saab nimetada täielikuks hulluseks," ütles Venemaa võimlemiskoondise peatreener Valentina Rodionenko TASS-ile. "Nad ei tea enam, kuidas veel meile haiget teha. Aga ma ei plaaninud nagunii Ukrainasse minna, need sanktsioonid ei takista meil kuidagi rahvusvahelistel võistlustel osalemist, juhul kui meie rahvusvaheline alaliit otsustab mai alguses venelased ja valgevenelased tagasi lubada."