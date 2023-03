Siimer karjääri parimast tulemusest: kodusolek tõi uue värskuse

"Pärast koroonaviirust ei ole lihas veel järele jõudnud, see kannatas täna, aga hingamise poolest oli üpris kerge sõita. Ma ei tea, kas see on seotud Oslo rajaga, aga kokkuvõttes oli päris hea," rääkis Siimer pärast võistlust ERR-ile.

"Sain viieks päevaks koju, ma ei teinud seal midagi, käisin ühe korra jooksmas ja suusarajal. See tõi uue värskuse, maksin natuke lõivu rajal, aga kokkuvõttes päris hea kompott," arvas Siimer.

Siimer tegi neljapäeval püstitiirus ühe möödalasu ning kaotas sel hooajal kõik sprindivõistlused võitnud Johannes Thingnes Böle 2.17,5. Tema senine karjääri parim tulemus oli Nove Mesto sprindis saadud 47. koht.

"Üpris okei: ütlesin endale, et kui täna ühega läbi tulen, siis on see tegelikult juba hea tulemus. Vaadates, kuidas see aasta lasknud olen, on üks trahv sprindi peale minu kohta väga hea," sõnas Siimer.