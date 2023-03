Lägreid plaanib pühapäeval startida, vennad Böd mitte

Bö nakatus koroonaviirusega ega teinud Östersundis kaasa ka neljapäeval tavadistantsil. Laupäeval on kavas teatesõit ja pühapäeval ühisstardiga sõit. Samuti ei osale neil võistlustel tema vanem vend Tarjei Bö.

"Johannes treenis neljapäeval ja tundis end hästi, aga me otsustasime, et tema ja Tarjei jaoks on parem oodata Oslo-Holmenkolleni võistlusi," sõnas Norra koondise peatreener Egil Kristiansen kodumaa avaõiguslikule ringhäälingule NRK-le.

Küll aga peaks pühapäeval stardis olema Bö suurim konkurent sel hooajal ehk koondisekaaslane Sturla Holm Lägreid, kes andis eelmisel etapil Nove Mestos samuti positiivse koroonaproovi.