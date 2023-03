Rene Zahkna jätab Östersundi MK-etapi vahele

Laskesuusakoondise spordidirektor Kauri Kõiv ütles kolmapäeval Delfile, et Zahkna neljapäeval algavale Östersundi etapile ei sõitnud. "Kui ma täna hommikul peatreeneriga [Fjodor Svoboda] suhtlesin, siis sain teada, et Renel on koroonaviiruse test positiivne ja ta peab veel natuke kodus taastuma," märkis Kõiv.

Kõivu sõnul tulevad Östersundis meestest rajale Raido Ränkel, Kristo Siimer, Marten Aolaid ja Robert Heldna ning naistest Tuuli Tomingas, Susan Külm, Johanna Talihärm ja Regina Ermits.

Koondisel on naiste jaoks olemas ka plaan B, kui keegi peaks ootamatult haigestuma. "Hanna-Brita Kaasik on ka võistlusele üles antud. Kui on vaja [teatesõiduks], saab ta kiiresti järele lennata," ütles Kõiv.

Neljapäeval sõidetakse Östersundis naiste 15 km ja meeste 20 km tavadistants.