Alev MM-ist: ilmselgelt lootsin rohkemat

"Eks maratonis on lõpp suuresti endas kinni ja kui muud pisiasjad ka ei klapi, siis niimoodi see vahe tulebki. Enesetunne on viimastel päevadel olnud hea, aga täna oli hingamisega raskusi. Natukene läheb aega, et haigusest täielikult taastuda. Täna oli esimesel suusapaaril pidavus hell, et sealt tuli päris palju kaotust. Niipea kui uued suusad sain, oli kohe tunde, et sõit läks mõnusamaks ja lõdvemaks," rääkis Alev pärast võistlust. "Ma ei saa öelda, et olen MM-i tulemustes üdini pettunud, aga ilmselgelt lootsin rohkemat."

Järgmisel nädalal võistleb Alev Holmenkollenis. "Mulle hakkas see 50 km nii väga meeldima, et kuue päeva pärast sõidan Holmenkollenis uuesti."