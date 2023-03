Talihärm võistluskarussellist: iga nädal teed uuest kohast endale kodu

Talihärm rääkis, et teiste koondislastega pead-jalad koos elades on loomulik, et lõpuks tekib tüdimus. "Koroona-aastatel eriti oli nii, et olin Kadriga [Lehtla - toim.] ühes toas ja kevadel oligi imelik, et kui käe välja sirutad, ei ole Kadrit kuskil," sõnas ta. "Samas: nii kui koju jõudsin, kirjutasin ikka edasi, sest oled harjunud, et inimene on sul kogu aeg juures."

Taastudes hoiab Talihärm end muuhulgas tegevuses lugemise ja heegeldamisega, sel aastal on ühiselt mängitud lauamängu "Catan". "Eks see areneb ikka nii välja, et "kuule, täna teeme sellele kambakat", aga keegi pole veel nuttes ära läinud," naeris ta.

"See on väga suur luksus, kui leiad mõnest hotellist pesumasina, mida saad ise kasutada. Olen ka pidanud käsitsi kraanikausis riideid pesema. Isegi kui leiad pesumasina, siis spordiriideid väga kuivatisse ei pane. Seda, et terve hotellituba tuleb riideid täis riputada, juhtub väga tihti," tõi Talihärm välja sportlaste seas levinud probleemi.