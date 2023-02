Keidy Kaasiku: õe ees startimine innustab takka

USA-le tõi kõigi aegade esimese individuaalse MM-kulla murdmaasuusatamises Jessie Diggins, Kaidy Kaasiku kaotas talle 3.23,3 ja Keidy Kaasiku 3.34,4.

"Läksin Kaidy ees rajale, nagu ka U-23 MM-il. See otseselt ei mõjuta, pigem innustab takka, et kiiremini ennast liigutada," rääkis Keidy Kaasiku ERR-ile. "Aga täna oli rajal suhteliselt raske, ei olnud seda särtsu sees. Suusad muidu toimisid, kiitus määrdemeestele."

"Mulle meeldib üksteise järel startida, siis mul on silmside olemas ja näen, kuidas rajal ise liigun ja kuidas Keidy liigub ees," ütles Kaidy Kaasiku omalt poolt. "Lõpus tundsin, et sain Keidyle natuke lähemale. Esimese rajapoole üritasin ühtlase tempoga sõita ja viimasel osal juurde panna. Ma arvan, et see õnnestus."

Kaasikud teevad MM-il kaasa veel ka laupäeval 30 km ühisstardist klassikasõidus. "Arvan, et see tuleb veel raskem kui tänane," muheles Kaidy Kaasiku.