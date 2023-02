Kaasikud said MM-il 11. koha, favoriidid ei vääratanud

Eelsõidus 13. aega näidanud Kaasikud hoidsid finaalis parimal hetkel seitsmendat kohta. Keidy Kaasiku läks viimasele ringile 10. kohalt ja ületas finišijoone 11., kuldmedali võtnud rootslannadele Jonna Sundlingule ja Emma Ribomile kaotati minut ja 17 sekundit.

Hõbemedalid said kaela norralannad Tiril Udnes Weng ja Anne Kjersti Kalvaa (+2,4) ning pronksi teenisid ameeriklannad Jessie Diggins ja Julia Kern (+5,3). Eestlannasid edestasid ka Saksamaa (+22,9), Šveits (+36,7), Soome (+37,9), Tšehhi (+59,0), Sloveenia (+1.01,4), Poola (+1.13,4) ja Itaalia (+1.15,9).

Meeste finaalis said Martin Himma ja Marko Kilp 12. koha (+1.05,72). Heitlus kullale osutus arvatust tasavägisemaks. Norra (Johannes Hosflöt Kläbo ja Paal Golberg) üritas korduvalt konkurentidelt eest minna, kuid Itaalia (Federico Pellegrino ja Francesco De Fabiani) püsis jonnakalt nende kannul. Finišijoone ületas Norra siiski esimesena, Itaalia kaotas lõpuks vaid 2,5 sekundiga.

Kolmandale kohale tulid prantslased Renaud Jay ja Richard Jouve (+16,5) ning kaheksa parema hulka mahtusid veel ka Kanada (+22,9), Rootsi (+29,6), Suurbritannia (+32,5), Saksamaa (+37,5) ja Poola (+39,7).

Enne finaale:

Naiste kvalifikatsioonis sõitsid Kaidy ja Keidy Kaasiku kahe peale välja 13. koondaja (6.43,78) ja pääsesid pärastlõunal algavasse finaali. Eestlannad kaotasid parima tulemuse teinud USA-le 28,88 sekundit.

"Tegin kindla peale sõidu, et ikkagi edasi pääseda. Täna oli väga hea sõita, mulle see rada väga meeldis. Finaalis on eesmärgiks suruda nii kaua kui saab ja hoida teistele järgi. Jääksime 13. kohaga rahule, aga kindlasti on võimalik ettepoole pressida," ütles Keidy Kaasiku pärast eelsõitu.

Eelsõidu võitnud USA-le kaotasid vähem kui 10 sekundiga Rootsi (+1,48), Norra (+2,11), Soome (+5,65), Saksamaa (+8,82) ja Šveits (+9,42).

Meeste kvalifikatsioonis esindasid Eestit Martin Himma ja Marko Kilp, kes said 34 meeskonna konkurentsis koondajaga 5.34,38 üheksanda koha ning pääsesid finaali. "Olen väga rahul. Sõit oli hea ja suusk samuti. Säästsin jõudu täpselt, ei tekkinud mingisugust kangestumist, mis tuli sprindis. Finaalis tuleb kõva heitlus, võib tulla ka kukkumisi, aga proovime neid vältida," ütles Himma.

Parima aja sõitis välja Norra (5.21,43). Esiviisikus lõpetasid veel ka Rootsi (+7,51), USA (+8,54), Poola (+9,42) ja Soome (+9,71).

Enne kvalifikatsiooni:

Meeste sprinditeate kvalifikatsioonis stardib 34 koondist, Eestit esindavad Martin Himma ja Marko Kilp. Kaks aastat tagasi Oberstdorfis toimunud MM-il said Himma ja Kilp enda kvalifikatsioonis kaheksanda koha ja lõppvõistlusele ei pääsenud. Toona krooniti maailmameistriteks norralased Erik Valnes ja Johannes Hosflöt Kläbo, viimane kaitseb tiitlit koos Paal Golbergiga.

Naiste sprinditeates tulevad Eesti eest rajale õed Kaidy ja Keidy Kaasiku. Favoriitidena stardivad rootslannad Emma Ribom ja Jonna Sundling, eelmisel MM-il võidutses Sundling koos Maja Dahlqvistiga. Kokku asub võistlustulle 26 koondist.