Maltsev: otsin enesekindlust, et saaks normaalselt hüppemäele tagasi tulla

Sloveenias Planicas peetavatel suusaalade maailmameistrivõistlustel alustavad reedel võistlemist suusahüppajad. Kevin Maltsev tunnistas, et ettevalmistust on seganud seljavalu ja seetõttu on ta ka enesekindluse kaotanud.

Neljapäevasel treeningul tegi Maltsev parima tulemuse teisel hüppel, mille pikkuseks mõõdeti 91 meetrit. Esimeses hüppevoorus sai ta kirja 82,5 ja viimases 83 meetrit. "Mägi on hea. Ta on küll veidike teistsugune, aga tegelikult väga okei. Täna oli suhteliselt keeruline saada otsale pihta. Teisel hüppel sain veidike paremini otsale pihta ja sellest tuli kohe ka kümme meetrit juurde," rääkis Maltsev. "Esimesel hüppel vajusin hoovõtus veidike sisse, viimase hüppe tegin tehniliselt umbes sama nagu teise hüppe, aga lihtsalt meeter-poolteist hiljem – ajastusega on väikesed probleemid praegu."

"Hoovõtu sain paika, kiirus on imekombel päris hea, võrreldes sellega, mis on terve hooaeg olnud," lisas ta. "Põhiline ongi, et saaks lihtsalt otsale pihta. Kui saab otsale pihta, tulevad muud asjad ka palju paremini välja ja võib oodata päris häid meetreid."

Ettevalmistusele on oma jälje jätnud seljaprobleem. "Tegelikult läheb see tagasi juba poolteist-kaks aastat – sellesse aega, kui hakkasin trenni tegema Vasjaga (Maltsevi treener on kogenud sloveen Vasja Bajc – toim). Kohe alguses suutsin selga vigastada ja see oli vindunud kogu aeg," selgitas Maltsev. "Eelmise hooaja sain läbi tehtud suhteliselt ilma seljavaludeta. Suve algul olid kerged [valud], aga siis sain ravi ja läks palju paremaks. Ja nüüd siis enne Innsbrucki kvalifikatsioonihüpet lõi välja, lõi päris korraliku valu sisse, nii et ise juba tahtsin kvalifikatsiooni ära jätta. Õnneks kohalolnud arstid ja füsiod aitasid mind, tegin oma hüppe ära ja hea, et tegin – sain oma esimesed punktid kätte."

"Aga pärast seda on väga üle kivide ja kändude olnud," jätkas ta. "Olen nelja hüppemäe turnee järel võtnud palju aega treenimiseks, kuna Bischofshofenis suutsin teha kolm väga halba hüpet ja kaotasin siis ka enesekindluse ära. Nüüd olen otsinud seda enesekindlust kuskilt sealt heinakuhja seest, et saaks normaalselt tagasi hüppemäele tulla."

Maltsevi seni parim tulemus MM-il pärineb nelja aasta tagant Seefeldist, kui ta sai 30. koha.

Otseülekanne meeste suusahüpete normaalmäe kvalifikatsioonist algab ERR-i spordiportaalis reede õhtul kell 18.40.