Kilp: juba eelsõit näitas, et olengi maailma 25. - nii paraku on

"Juba eelsõit näitas, et täna olengi mina maailma 25. Nii paraku on," sõnas Kilp ERR-ile. "Siin on rada pehme ja juhtub rohkem. Ka meie sõidus oli rabelemist. Minul õnneks midagi ei juhtunud, kaasvõistlejatele ka halba ei taha, aga natuke jäi õnnest puudu - oleks kõrgemal olnud."

Kilp alustas initsiatiivikalt, aga lõpuni ei suutnud konkurentide tempos püsida. "Tahtsin võimalikult kõrgel positsioonil olla. Mitte päris juhtida, aga teine-kolmas... plaanisin lõpuga positsiooni parandada, aga täna paraku nii," lisas suusasprinter.

Kukkumisi ja sekeldusi oli sõitudes omajagu. "Kes on märja ilmaga sõitmas käinud, see teab, et rada on lippadi-lappadi - selline pehme. Suusk kipub lume sisse ära vajuma ja nii need kukkumised tulevad," ütles Kilp.